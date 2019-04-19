Уполномоченный Путина по правам ребёнка заступилась за семью, которая усыновила мальчика с ВИЧ

Анна Кузнецова считает, что необходимо обеспечить информационную безопасность семьи ребёнка

Анна Кузнецова намерена обратиться к властям Новосибирска, чтобы те предоставили информационную безопасность семье из Искитима 
Анна Кузнецова намерена обратиться к властям Новосибирска, чтобы те предоставили информационную безопасность семье из Искитима 


Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заступилась за семью из Искитима, которая столкнулась с травлей из-за ВИЧ у приёмного ребёнка. 


Детский омбудсмен считает, что сейчас важно обеспечить полную информационную безопасность всей семье, а также необходимо направить все ресурсы на лечение ребёнка. Об этом она сообщила в своём интервью на телеканале Russia Today.


«Первое наше направление заботы — это здоровье ребёнка. Сегодня важно все ресурсы употребить для того, чтобы с ним всё было хорошо. Насколько нам известно, его состояние сейчас улучшается. Второе — очень важно соблюсти право семьи на защиту от тех воздействий, которые нарушают её самобытность, нарушают её границы. <...> Важно, чтобы право её на конфиденциальность информации об этом событии, об этой ситуации, об этой новой информации, с которой столкнулась мама, было соблюдено. Уполномоченный по правам ребёнка занимается этим вопросом, она собрала специальную рабочую группу, на межведомственном уровне обсуждается то, что можно сделать для этой семьи. Я обращусь к властям Новосибирска, чтобы они обеспечили полностью информационную безопасность этой семье, потому что важно сегодня не только сохранить физическое здоровье ребёнка, но и психологическое здоровье всей семьи», — отметила Анна Кузнецова в интервью.


В начале недели НГС рассказывал историю этой многодетной семьи, год назад взявшей 6-летнего мальчика из Тогучинского детдома. Вскоре приёмные родители проверили мальчика на туберкулёз, от которого умерла его биологическая мать, но внезапно узнали, что у него ВИЧ. Прожив месяц в сильнейшем стрессе, семья решила, что не бросит ребёнка умирать. Против семьи ополчились жители Искитима: работники соцслужб не хотят допускать в первый класс, а анонимы просят уехать из города.  


Вчера следователи возбудили уголовное дело на человека, который разболтал информацию о ВИЧ у мальчика. 


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