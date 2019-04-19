На месте ярмарки у ГУМа появилась двойная платная парковка

Бесплатно оставить машину теперь здесь практически негде

Чтобы расширить парковку, владельцы ГУМа закрыли ярмарку перед торговым центром
Чтобы расширить парковку, владельцы ГУМа закрыли ярмарку перед торговым центром


Автоматические платные парковки появились перед и за зданием ГУМа. Одна из них ранее обслуживалась вручную — охранником в будке, а вторая и вовсе была бесплатной.


Раньше въезд на парковку между ГУМом и «Сан Сити» был свободным
Раньше въезд на парковку между ГУМом и «Сан Сити» был свободным


Монтаж парковочного оборудования (автоматических ворот и паркометра) начался ещё в конце марта. Несколько дней парковка работала бесплатно, но вчера на ней уже начали брать деньги за въезд.


На въезде установлено табло, показывающее, сколько машино-мест осталось на парковке. Чтобы попасть на парковку, нужно взять специальную карту на въезде и перед выездом заплатить за стоянку в установленном отдельно паркометре. 20 минут парковкой можно пользоваться бесплатно, первые два часа стоят 50 рублей, затем по 50 рублей за каждый час. Оставить машину на сутки (или более чем на 9 часов) будет стоить 400 рублей. Заплатить за парковку пока можно только наличными, банковские карты паркомат не принимает. 


Вчера вечером машин здесь почти не осталось
Вчера вечером машин здесь почти не осталось


Платная парковка перед ГУМом существовала и раньше, но обслуживалась вручную. Теперь её площадь расширилась — отчасти за счёт ликвидированной здесь постоянной ярмарки. Припарковать машину во дворе между ГУМом и ТРЦ «Сан Сити» можно было бесплатно.

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