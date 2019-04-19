На месте ярмарки у ГУМа появилась двойная платная парковка

Чтобы расширить парковку, владельцы ГУМа закрыли ярмарку перед торговым центром





Автоматические платные парковки появились перед и за зданием ГУМа. Одна из них ранее обслуживалась вручную — охранником в будке, а вторая и вовсе была бесплатной.







Раньше въезд на парковку между ГУМом и «Сан Сити» был свободным





Монтаж парковочного оборудования (автоматических ворот и паркометра) начался ещё в конце марта. Несколько дней парковка работала бесплатно, но вчера на ней уже начали брать деньги за въезд.







На въезде установлено табло, показывающее, сколько машино-мест осталось на парковке. Чтобы попасть на парковку, нужно взять специальную карту на въезде и перед выездом заплатить за стоянку в установленном отдельно паркометре. 20 минут парковкой можно пользоваться бесплатно, первые два часа стоят 50 рублей, затем по 50 рублей за каждый час. Оставить машину на сутки (или более чем на 9 часов) будет стоить 400 рублей. Заплатить за парковку пока можно только наличными, банковские карты паркомат не принимает.







Вчера вечером машин здесь почти не осталось





Платная парковка перед ГУМом существовала и раньше, но обслуживалась вручную. Теперь её площадь расширилась — отчасти за счёт ликвидированной здесь постоянной ярмарки. Припарковать машину во дворе между ГУМом и ТРЦ «Сан Сити» можно было бесплатно.

