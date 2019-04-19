Фотографы не в первый раз столкнулись с таким явлением





Новосибирские фотографы Евгений и Алёна Бойко сделали необычные снимки на Алтае — они запечатлели сиренево-розовые цветы маральника (или багульника) под снегом. Фотографии были сделаны утром 18 апреля.







Как рассказала корреспонденту НГС Алёна Бойко, они с мужем уже третий год живут в селе Чемал и регулярно наблюдают за таким явлением, когда пушистый снег покрывает цветы.





Первые снимки были сделаны рано утром





«Сегодня утром выпал снег и подарил нам вот такую красоту», — написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» автор фотографий Алёна Бойко.







Снимки были сделаны, когда температура на улице была равна нулю





Местные жители считают, что весна вступает в свои права только тогда, когда маральник зацветёт.







Апрельский снег полностью укутал яркие цветы багульника





По словам Алёны Бойко, спустя час после того, как она сделала снимки, её муж Евгений запечатлел уже другую красоту.







«Он снимал через час после меня, когда выглянуло солнце и осветило пейзаж», — отметила фотограф.





Такой красотой на Алтае можно любоваться бесконечно





Спустя час после первых снимков на багульнике было уже не так много снега — он понемногу таял





В январе известный новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал снимки со своей поездки на Алтай — он запечатлел красоту заснеженных гор и деревьев с высоты птичьего полёта.