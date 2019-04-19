На Алтае под снегом зацвели розовые цветы — фотографы из Новосибирска запечатлели эту красоту
Снимки были сделаны в селе Чемал
Новосибирские фотографы Евгений и Алёна Бойко сделали необычные снимки на Алтае — они запечатлели сиренево-розовые цветы маральника (или багульника) под снегом. Фотографии были сделаны утром 18 апреля.
Как рассказала корреспонденту НГС Алёна Бойко, они с мужем уже третий год живут в селе Чемал и регулярно наблюдают за таким явлением, когда пушистый снег покрывает цветы.
«Сегодня утром выпал снег и подарил нам вот такую красоту», — написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» автор фотографий Алёна Бойко.
Местные жители считают, что весна вступает в свои права только тогда, когда маральник зацветёт.
По словам Алёны Бойко, спустя час после того, как она сделала снимки, её муж Евгений запечатлел уже другую красоту.
«Он снимал через час после меня, когда выглянуло солнце и осветило пейзаж», — отметила фотограф.
В январе известный новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал снимки со своей поездки на Алтай — он запечатлел красоту заснеженных гор и деревьев с высоты птичьего полёта.
Виктория Брылёва
Фото Алёны Бойко, Евгения Бойко