Видео: пассажирам пришлось толкать троллейбус на улице Трикотажной

Случай произошёл недалеко от Дома культуры и творчества им. Чкалова

Троллейбус № 22 не мог самостоятельно съехать с места
Троллейбус № 22 не мог самостоятельно съехать с места


Сегодня вечером в Дзержинском районе Новосибирска очевидец снял на видео, как несколько человек толкают троллейбус на улице Трикотажной. Этот ролик он прислал в редакцию НГС. Случай произошёл недалеко от ДК им. Чкалова, возле остановки «Магазин "Детский мир"». 


— На ДК им. Чкалова — в сторону остановки «Гипроуголь» — ребята вышли и покатили. Я так полагаю, что какой-то участок протолкали, сели и поехали. Через пять минут троллейбус уже ехал. <...> Я хотел в него сесть, как увидел, что пассажиры цепочкой выходят, в основном молодые парни. Я отошёл и увидел то, что на видео. [Потом] сам сел в маршрутку, мы троллейбус перегнали, он уже шёл своим ходом, — написал в редакцию НГС читатель, который прислал видеоролик.


Очевидец добавил, что он не знает причину того, почему пришлось толкать общественный транспорт. 


На видео заметно, что это троллейбус № 22, его толкают сзади несколько человек, кто-то идёт рядом и ждёт, когда можно будет уже сесть в общественный транспорт и поехать. 


Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать этот случай.



В прошлом году несколько человек так же толкали троллейбус по перекрёстку Зыряновской и Восхода. Тогда он мешал проехать другому транспорту.

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