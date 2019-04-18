В Октябрьском районе сильный ветер наклонил светофор набок

Несмотря на это, светофор продолжил выполнять свои функции

Светофор накренился набок
Светофор накренился набок


В Октябрьском районе Новосибирска сильный ветер наклонил светофор набок. Инцидент произошёл на пересечении улиц Дунайской и Кирова — стойку светофора почти вырвало из земли. При этом свои функции он продолжал выполнять даже в таком положении. 


В диспетчерской МАУ «ГорСвет» корреспонденту НГС сообщили, что сейчас светофор уже поставили на место.


«Светофор сделали. В шесть часов вечера сдали работу — там приварили стойку», — коротко сообщил диспетчер. 


Сегодня в Новосибирске непогода — НГС в режиме онлайн рассказывал о том, что происходит в городе из-за изменения погоды. Утром во время снегопада на улице Ипподромской в Новосибирске перевернулся автомобиль, а в Дзержинском районе Новосибирска сильный ветер уронил уличный холодильник на прохожего. 

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