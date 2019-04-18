В Новосибирске спасли девушку, которая едва не осталась без сердца на тренировке в спортзале

Ее привезли на самолете на операцию — во время нее пациентку искусственно заморозили

Девочку уже прооперировали — сейчас она в реанимации, но врачи прогнозируют, что скоро переведут её в обычную палату

В апреле санавиация привезла девушку-подростка с редкой и смертельно опасной болезнью сердца из Ноябрьска в Новосибирск — её полёт организовало правительство Ямало-Ненецкого автономного округа. Девушку прооперировали, сейчас она в реанимации, но её здоровью ничего не угрожает.







Девушку госпитализировали в Губкинскую городскую больницу — по месту жительства — ещё в начале апреля, сообщили в департаменте здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа. У пациентки диагностировали сложную и очень опасную патологию — острое расслоение восходящего отдела и дуги аорты. Болезнь требовала операции, которую в ямальской больнице сделать не могли.







По информации департамента здравоохранения округа, губернатор Дмитрий Артюхов выделил деньги из резервного фонда правительства на транспортировку девушки, а также ещё одного жителя Ямала с другой патологией сердца в новосибирскую клинику Мешалкина. Самолёт, оснащённый специальным оборудованием, с реанимационной бригадой, прилетел за пациентами из Москвы в Ноябрьск. Потом самолёт полетел в Новосибирск — здесь пациентов встретил реанимобиль, организованный местным минздравом.







Как рассказал корреспонденту НГС заведующий кардиохирургическим отделением врождённых пороков сердца новосибирской клиники Мешалкина Алексей Архипов, болезнь проявилась у девушки во время занятий спортом.







«Месяц назад на фоне физической нагрузки — она занималась в тренажёрном зале — у неё, видимо, произошёл старт этого процесса. Как правило, именно в момент разрыва человек редко что-то чувствует.





Но возникают болевые ощущения, покалывания в грудной клетке», — пояснил врач.







По его словам, болезнь очень опасна — у пациентов с таким диагнозом небольшие шансы выжить без лечения, многие даже не доезжают до больницы.







Девушка приехала в Новосибирск уже не в остром состоянии — её состояние стабилизировали в Губкинской больнице, поэтому у врачей было время сделать все необходимые дополнительные обследования.







Операция была очень сложной — на ней не просто провели остановку сердца, но и почти полностью «отключили» кровообращение





Пациентку прооперировали 16 апреля — хирургическое вмешательство длилось около 7 часов. Операцию вели директор клиники Александр Караськов и Алексей Архипов — они сделали так называемую процедуру Росса, позволившую заменить аортальный клапан собственными тканями (лёгочной артерии). Дугу аорты хирурги протезировали уже искусственным сосудом.







«Операция очень серьёзная, сложная, большая — это операция не просто с остановкой сердца, но и в какой-то момент с остановкой всего кровообращения. Тем не менее мы продолжаем кровоснабжать головной мозг, почки, но во всём остальном организме кровообращение остановлено. При этом пациент охлаждён до 25 градусов, это лечебная гипотермия, которая позволяет нам на какое-то время остановить кровообращение и вшить этот протез в дугу аорты.







Сейчас состояние девочки стабильное, она ещё находится в реанимации, но она в ясном сознании, дышит сама <…> кровотечения нет.





Думаю, что в течение ближайших 2–3 дней мы переведём её из реанимации уже в палату отделения», — объяснил кардиохирург Алексей Архипов.







Что касается второго пациента, он приехал в клинику в предынфарктном состоянии — ему срочно требовалось коронарное шунтирование. Как уточнил заведующий отделением аорты и коронарных артерий клиники Дмитрий Сирота, пациент уже прооперирован — он находится в общем отделении и чувствует себя хорошо.







На этой неделе спецборт МЧС увёз маленькую пациентку со сложной патологией трахеи из Новосибирска в Москву — врачи решили, что двухмесячной девочке нужно специализированное лечение, которое можно провести только в столичной клинике.

