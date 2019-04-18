«Солярис» теперь забудут: Hyundai показала супердешёвый кроссовер

Дизайн Venue выполнен в современном стиле

Компания Hyundai представила новый кроссовер Venue — это самый компактный и дешевый паркетник марки. Автомобиль меньше «Креты», которая сейчас очень популярна в России: в длину Venue достигает 4036 мм, в ширину — 1770 мм. Колесная база 2520 мм. Дизайн кроссовера выполнен в стиле старших собратьев: большая радиаторная решетка, трехъярусная оптика, узкие прищуренные верхние фонари.







Автомобиль получил 1,6-литровый бензиновый мотор, вариатор, передний привод. Оснащение довольно приличное — сенсорная мультимедиа, система экстренного торможения, контроль мертвых зон, удержание в полосе, Android Auto и Apple CarPlay, камера заднего вида, парковочный ассистент.







Длина кроссовера — чуть более 4 метров





Поскольку Venue в модельном ряде располагается на ступень ниже Creta, то и стоимость его будет меньше. Сейчас цены на Creta привлекают клиентов, поэтому продажи модели весьма высоки. «С 963 000 рублей начинается цена на комплектацию "Старт" с механикой без кондиционера. Автомат от 1 060 000 рублей начинается. Максимальная комплектация — 1 460 000 рублей», — уточнили в отделе продаж дилерского центра Hyundai «Автомир».





Учитывая текущий разброс цен на «Крету», стоимость нового кроссовера может находиться в диапазоне 800 000 — 1 200 000 рублей, что соответствует уровню цен на легковушки С-класса и частично затрагивает нишу легковушек В-класса.





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