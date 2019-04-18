«Солярис» теперь забудут: Hyundai показала супердешёвый кроссовер
Новый Hyundai Venue стоит дешевле миллиона
Компания Hyundai представила новый кроссовер Venue — это самый компактный и дешевый паркетник марки. Автомобиль меньше «Креты», которая сейчас очень популярна в России: в длину Venue достигает 4036 мм, в ширину — 1770 мм. Колесная база 2520 мм. Дизайн кроссовера выполнен в стиле старших собратьев: большая радиаторная решетка, трехъярусная оптика, узкие прищуренные верхние фонари.
Автомобиль получил 1,6-литровый бензиновый мотор, вариатор, передний привод. Оснащение довольно приличное — сенсорная мультимедиа, система экстренного торможения, контроль мертвых зон, удержание в полосе, Android Auto и Apple CarPlay, камера заднего вида, парковочный ассистент.
Поскольку Venue в модельном ряде располагается на ступень ниже Creta, то и стоимость его будет меньше. Сейчас цены на Creta привлекают клиентов, поэтому продажи модели весьма высоки. «С
Учитывая текущий разброс цен на «Крету», стоимость нового кроссовера может находиться в диапазоне
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Дмитрий Косенко
Фото Hyundai