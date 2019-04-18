Власти потребовали снести этаж в доме на Петухова

Дом строят ещё с начала 2000-х, а теперь работы встали из-за иска чиновников

Сейчас никакие работы на участке не ведут — строители ждут решения суда

Инспекция Госстройнадзора Новосибирской области потребовала снести верхние этажи строящейся 7-этажки на улице Петухова. Сегодня, 18 апреля, в Кировском суде Новосибирска началось рассмотрение иска к ЖСК «На Петухова».







По данным пресс-службы Кировского суда, снести этажи в доме на улице Петухова, 6/6 потребовал Госстройнадзор после проверки летом 2018 года.





«В результате проведённой проверки должностными лицами инспекции установлено, что ПК ЖСК "На Петухова" при строительстве объекта допустил нарушения, а именно не обеспечена надежность строительных конструкций и оснований при строительстве, не осуществляется контроль качества работ, выполняемых при возведении сооружения, застройщиком не осуществляется должным образом строительный контроль за ходом и качеством выполняемых работ. По результатам проверки оформлен акт проверки, выдано предписание об устранении нарушений», — сообщили в суде.





Инспекторы потребовали прекратить стройку и демонтировать часть дома, начиная со второго этажа. Сейчас в будущей 7-этажке построено всего четыре этажа.





Застройщик и подрядчик с итогами проверки Госстройнадзора не согласились. Как рассказала НГС представитель подрядчика «Д1» Мария Дубкова, дом начали строить ещё в начале 2000-х годов, но потом работы прекратились. Стройку разобрали и возобновили только в 2016 году, но инспекторы пришли с проверкой только прошлым летом. При этом экспертиза одобрила его проект.







«Их три дома на одном земельном участке. Два дома сданы в эксплуатацию, а это уже третий. Дома по очереди строились.<...> Дальше закончилось финансирование. Люди, которые были обязаны сдавать деньги на достройку дома, — часть сдавала, часть не сдавала. Соответственно, финансирования дополнительного нет, инвестора мэрия также пока ещё не нашла, потому что долгострои идут по определённому закону, по субсидиям, по которым должен найтись инвестор, которого должен выделить город. <...> Больше половины квартир ещё свободно.





Те люди, которые сдавали деньги, они, конечно, недовольны, зная, что все работы проходили экспертизу полностью.





Те люди, которые не сдавали деньги и не намерены их сдавать, — это в основном люди, которые скупают несколько квартир для перепродажи: они ходят в мэрию, жалуются, недовольны ЖСК», — пояснила Мария Дубкова.





«У них (у Госстройнадзора. — Прим. ред.) пришёл специалист, посмотрел и сказал: "Нет, не пойдёт, ребята. Всё очень плохо". Насколько можно глазом определить недостатки, которые позволяют говорить о сносе этого дома. Экспертизы нет. Это не является экспертизой, когда даже эксперт пришёл, без расчётов, без всего ткнул пальцем в потолок», — добавила юрист ЖСК «На Петухова» Ольга Пянзина.





Дом относится к Памирскому микрорайону





Заседание, которое назначили на сегодня, перенесли на конец мая — у Госстройнадзора нашлись результаты ещё одной экспертизы, после проверки которой планируют изменить свои требования к застройщику.





Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии и пресс-службу областного правительства с просьбой прокомментировать ситуацию, которая сложилась с долгостроем на Петухова, 6/6.





В прошлом году глава регионального минстроя Иван Шмидт заявлял, что дом на Петухова, 6/6, а также ещё девять других долгостроев Новосибирской области должны быть достроены в течение 2018 года.