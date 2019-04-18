Жестоко избитого в Барабинске школьника выписали из больницы

Уже завтра он вернётся в школу

Жители Барабинска пересылали друг другу в социальных сетях видео с жестоким избиением подростка

Сегодня, 18 апреля, жестоко избитого школьника в Барабинске выписали из больницы.





Мальчик был избит 7 апреля — группа подростков напала на 10-классника и сняла драку на видео. После драки пострадавший попал в больницу с сотрясением головного мозга и подозрением на перелом челюсти.





Сам пострадавший рассказал корреспонденту НГС, что сейчас уже чувствует себя хорошо.





«У меня всё хорошо — челюсть не сломана, никаких смещений нет, только сотрясение. Сейчас уже ничего не болит, всё нормально. Завтра планирую идти в школу», — сообщил подросток.





По делу об избиении 17-летнего подростка следователи возбудили уголовное дело. При расследовании этого дела следователи проверят причастность подозреваемых к другим похожим дракам.





Ранее корреспондент НГС узнал, что одного из нападавших зовут Валерий. Он студент новосибирского колледжа транспортных технологий и хочет стать десантником.