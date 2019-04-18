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usd 63.95
eur 72.36
Бизнес

В Новосибирск пришла сеть магазинов из Владивостока с комнатами для еды

Первый магазин появится на Вокзальной магистрали

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Tiko станет первым продуктовым магазином в ТЦ «Бонанза»  

Фото: Стас Соколов / НГС

Сеть мини-маркетов Tiko из Владивостока готовится открыть в Новосибирске первый магазин. От работающих уже на рынке сетевых проектов дальневосточного ритейлера отличает ассортимент и зоны отдыха, где можно поесть.

Мини-маркет Tiko должен появиться на Вокзальной магистрали в ТЦ «Бонанза», где он заменит закрывшийся обувной магазин. На фасаде торгового центра уже появилась вывеска, а внутри идут строительные работы. 

Представитель сети в Новосибирске подтвердила планы открытия магазина, но не смогла найти время для подробных комментариев из-за своей занятости. Головной офис компании во Владивостоке на запрос НГС не ответил.

Магазин обещает товары из Японии и Южной Кореи 

Фото: tiko.group

На сайте сети указано, что у Tiko 5 магазинов: четыре во Владивостоке, ещё один — в его спутнике Артёме. В разделе «О нас» указано, что формат магазина предполагает наличие «свободной зоны для отдыха и питания покупателей», а в ассортименте много товаров из Японии, Кореи, Италии, Мексики и Таиланда. В качестве конкурентных преимуществ приводятся наличие потребительских корзинок, платёжные терминалы, система кондиционирования воздуха и др.

Частью магазинов должны стать зоны, где можно будет съесть и выпить купленное, — в них есть столы, стулья, микроволновка и питьевая вода

Фото: tiko.group

Судя по размерам магазинов и описанию на сайте, Tiko работает в формате, который развивают японские сети 7eleven и FamilyMart. В Новосибирске их ближайшим аналогом можно считать сеть «Ярче!» группы KDV, у которой сейчас 140 магазинов в городе и пригородах.

Стас Соколов
Фото автора (1), tiko.group (2, 3)

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КОММЕНТАРИИ (7)

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Ржака
18 апр 2019 в 18:16

Желаю скорейшего закрытия... Своих бездельников хватает...

Терпилоид
18 апр 2019 в 18:24

А телевизор в комнатах будет? Я вот не понимаю как можно кушать и не узнавать как дела у президента и что там вна Украине.

Фрося Бурлакова
18 апр 2019 в 18:22

Я приехала в город и нехочу учится. Хочу зарабатывать много денег и квартиру. Хочу кататься на дорогой машине и много поклоников.
Для этого я пойду в торговлю. Стану менеджером или продавщицей. Буду баблишеко косить больше чем врачи и инженеры.