В Новосибирск пришла сеть магазинов из Владивостока с комнатами для еды

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18 февраля 2019
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Tiko станет первым продуктовым магазином в ТЦ «Бонанза»
Фото: Стас Соколов / НГС
Сеть мини-маркетов Tiko из Владивостока готовится открыть в Новосибирске первый магазин. От работающих уже на рынке сетевых проектов дальневосточного ритейлера отличает ассортимент и зоны отдыха, где можно поесть.
Мини-маркет Tiko должен появиться на Вокзальной магистрали в ТЦ «Бонанза», где он заменит закрывшийся обувной магазин. На фасаде торгового центра уже появилась вывеска, а внутри идут строительные работы.
Представитель сети в Новосибирске подтвердила планы открытия магазина, но не смогла найти время для подробных комментариев из-за своей занятости. Головной офис компании во Владивостоке на запрос НГС не ответил.
На сайте сети указано, что у Tiko 5 магазинов: четыре во Владивостоке, ещё один — в его спутнике Артёме. В разделе «О нас» указано, что формат магазина предполагает наличие «свободной зоны для отдыха и питания покупателей», а в ассортименте много товаров из Японии, Кореи, Италии, Мексики и Таиланда. В качестве конкурентных преимуществ приводятся наличие потребительских корзинок, платёжные терминалы, система кондиционирования воздуха и др.
Судя по размерам магазинов и описанию на сайте, Tiko работает в формате, который развивают японские сети 7eleven и FamilyMart. В Новосибирске их ближайшим аналогом можно считать сеть «Ярче!» группы KDV, у которой сейчас 140 магазинов в городе и пригородах.