В Новосибирск пришла сеть магазинов из Владивостока с комнатами для еды

Сеть мини-маркетов Tiko из Владивостока готовится открыть в Новосибирске первый магазин. От работающих уже на рынке сетевых проектов дальневосточного ритейлера отличает ассортимент и зоны отдыха, где можно поесть.



Мини-маркет Tiko должен появиться на Вокзальной магистрали в ТЦ «Бонанза», где он заменит закрывшийся обувной магазин. На фасаде торгового центра уже появилась вывеска, а внутри идут строительные работы.

Представитель сети в Новосибирске подтвердила планы открытия магазина, но не смогла найти время для подробных комментариев из-за своей занятости. Головной офис компании во Владивостоке на запрос НГС не ответил.

