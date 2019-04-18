Мэрия узнает о ситуации в городе от 3600 новосибирцев

Глава города Анатолий Локоть заявил, что опрос никак не связан с сентябрьскими выборами

За телефонный опрос мэрия заплатит до 750 тысяч рублей
За телефонный опрос мэрия заплатит до 750 тысяч рублей

Власти Новосибирска заказали проведение социологических опросов о том, как жители оценивают социально-политическую ситуацию в городе, — за это мэрия заплатит до 750 тысяч рублей.


Согласно документам, опубликованным 12 апреля на сайте госзакупок, победитель проведёт телефонный опрос 3640 человек, 40 из которых будут участвовать в пилотажном исследовании. 


«Исследование проводится на территории города Новосибирска. Респондентами являются жители города Новосибирска старше 18 лет», — уточняется в документах.


В начале апреля действующий мэр Анатолий Локоть объявил о намерении участвовать в выборах в сентябре 2019 года.


Сегодня мэр заявил, что такие опросы не являются частью его предвыборной кампании. 


«Мы практикуем эту работу. Это рутинная работа. Опросы мы проводим регулярно», — коротко сказал он, попросив прокомментировать закупку более подробно начальника департамента информационной политики мэрии города Новосибирска Михаила Столярова.


Михаил Столяров объяснил, что департамент обязан проводить такие опросы. 


«Дело в том, что, в соответствии с нормативными документами мэрии Новосибирска, для оценки работы районных администраций и для выявления проблем, которые стоят перед городом, департаменту информационной политики мэрии, в соответствии с его должностными обязанностями, возложено такое требование, как проведение социологических опросов», — рассказал Столяров.


По словам чиновника, опросы проводятся ежегодно, чтобы понять, какие проблемы есть в городе. Во время проведения торгов удаётся значительно снизить начальную цену контракта, подчеркнул Столяров. 


В начале апреля новосибирцы начали получать звонки с просьбой принять участие в опросе — жителей города спрашивали об итогах работы Анатолия Локтя на должности мэра. Тогда в пресс-центре мэрии корреспондента НГС уверили, что власти не имеют никакого отношения к опросам.

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