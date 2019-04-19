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Владельцы гаражей не поделили единственную дорогу. Ее сначала разрыли, потом перегородили блоками

Соседи подали в суд друг на друга — одни требуют миллионы на ремонт, другие — открыть дорогу

Дорогу к гаражам сначала разрыли, а теперь перекрыли бетонными блоками
Дорогу к гаражам сначала разрыли, а теперь перекрыли бетонными блоками

Представители двух гаражных кооперативов подали друг на друга иски в суд — их рассорила крыша, которую никто не ремонтирует.


Гаражный кооператив «Линейный-1» появился в Заельцовском районе в начале 80-х годов прошлого века. Он состоит из двух ярусов, при этом попасть на второй ярус можно было по крышам первого яруса. В 2015 году владельцы гаражей нижнего яруса создали собственный кооператив ГСК «Норма».


А в начале 2019 года ГСК «Норма» заблокировал проезд к гаражам второго яруса. 


Сначала на проезде вырыли глубокую яму, а в апреле сюда положили бетонные блоки. 


Теперь представители обоих кооперативов судятся друг с другом из-за проезда и ремонта крыши.


«Этим летом они заявили о том, что "это наша крыша, крыша наших гаражей, вы по ней ездите, вы её ломаете, и мы вам ездить не дадим". И подали ещё на нас в суд с требованием прекратить движение по их крышам, чтобы мы сделали другой въезд, что в принципе технически вообще невозможно — въезд у нас единственный», — рассказал корреспонденту НГС Александр Чугайнов — гаражом на втором ярусе владеет его мать. Сам Александр пользуется этим гаражом и представляет свою мать в суде.


Но о том, что ГСК «Норма» выиграл в июле суд, владельцы гаражей на втором ярусе узнали, когда прошли сроки апелляции и кассации.


«По этому суду они выиграли у нас обязательство сделать ремонт крыши на 2,5 миллиона», — сообщил Чугайнов (копия этого решения есть в редакции). Чугайнов подчеркнул, что суд не разрешал перекрывать проезд.


С указанной стоимостью ремонта в «Линейном-1» не согласились и ремонт по указанной смете делать не стали. В результате 3 января ГСК «Норма» решил перекрыть въезд к верхним ярусам — и на въезде появилась огромная яма.


В январе на проезде появилась яма
В январе на проезде появилась яма


Представители ГСК «Линейный-1» обратились в полицию и мэрию, а также сами пробовали засыпать яму.


В итоге оказалось, что у «Нормы» не было разрешения на проведение земляных работ, и администрация района яму обязала засыпать. Представители «Нормы» яму засыпали, но поставили на въезде бетонные блоки.


«27 гаражей заблокированы сейчас на втором этаже, мы пользоваться не можем. Машины оставались — их доставали оттуда эвакуаторами. Меня в городе не было, когда эту яму раскопали. Я сейчас плачу за парковку возле этого дома», — подчеркнул Чугайнов.


В «Линейном» считают, что ремонт нужен, но он не может стоить 2,5 миллиона, поскольку стоимость нижних гаражей всего 1,8 миллиона рублей. «Один из вариантов, что мы будем подавать заявление в полицию о том, то эта экспертиза абсолютно левая», — добавил Чугайнов.


Сейчас «Линейный» через суд пытается добиться открытия проезда.


Председатель ГСК «Норма» Александр Прокопов пояснил корреспонденту НГС, что проезд перекрыли потому, что за 7 месяцев «Линейный» не начал делать ремонт.


«У них заезд по нашей крыше на второй этаж. <…> Я запросил экспертизу и сделал проект ремонта крыши. И обратился к ним: "Господа, вы много лет эксплуатируете нашу крышу, но ни разу её не ремонтировали". На что они мне сказали: "Ремонтировать мы не будем, ваша крыша, вот вы и ремонтируете". Мы пошли в суд и выиграли суд. Суд обязал их произвести ремонт крыши, по которой они ездят», — говорит Прокопов.


Крыша, отметил он, может разрушиться.


«Сумма для них, как они говорят, неподъёмная. Так я говорю: "Мне не надо ваши деньги". Мне нужно, чтобы они начали что-то делать», — заметил Прокопов, добавив, что всё здание гаражного комплекса в плохом состоянии. 


ГСК «Норма» также заваливал проезд снегом и льдом, рассказывал Чугайнов 
ГСК «Норма» также заваливал проезд снегом и льдом, рассказывал Чугайнов 


Прокопов уточнил, что даже собирал собрание в «Линейном-1» и предлагал его членам перейти в его ГСК.


«Если вы переходите в наше ГСК, то мы собираем собрание и решаем, что делать с крышей, — я сразу же крышу открою с условием, что мы её будем ремонтировать», — пояснил Прокопов. На его предложение никто не откликнулся.


Сейчас ГСК «Норма» подал иск к «Линейному», чтобы получить денежную компенсацию за крышу. Прокопов отметил, что если выиграет этот иск, то потом хочет подавать на банкротство «Линейного-1».


Один из самых долгих конфликтов в Новосибирске, связанных с перекрытием дороги, развязан между жилкомплексом «Астра» и домами на улице Овражной. Комплекс боролся за то, что его территория должна быть закрыта, и не пускал жителей Овражной через свою территорию. Из-за этого на мосту, который связывал улицы, администрация района устанавливала бетонные блоки — так как ходить вокруг комплекса было опасно.

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