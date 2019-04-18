Мэр назвал ситуацию на дорогах нормальной и попросил больше ездить на автобусах

Отказ от личных автомобилей мог бы снизить количество аварий, надеется Анатолий Локоть

Чтобы ДТП было меньше, надо пересесть на общественный транспорт, советует мэр

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал тяжёлую ситуацию на дорогах, с которой столкнулись горожане после внезапных снегопадов и похолодания.







По мнению мэра, ситуация находится под контролем, но жителям лучше отказаться от поездок на личных автомобилях.







«Ситуация нормальная. Это Сибирь. Мы получили заблаговременно штормовое предупреждение. Предупредили все службы, коммунальные, дорожные и попытались предупредить новосибирцев. <…> Я хочу ещё раз обратиться к новосибирцам. Ситуация непростая. <…> Уважаемые новосибирцы, по возможности минимизируйте поездки на личных автомобилях, старайтесь пользоваться общественным транспортом. Это во многом сократит число ДТП на улицах и вероятное осложнение ситуации в целом», — заявил сегодня Анатолий Локоть.





Он отметил, что сейчас все дороги в Новосибирске обрабатываются реагентом «Бионорд».





«Чтобы песком, песко-соляной смесью не возвращать ситуацию к началу, <…>, мы его ("Бионорд". — Прим. ред.) применяем сейчас по всей территории города», — сказал Локоть.





Сегодня утром в Новосибирске начался «день жестянщика» — утром на дорогах Новосибирска в аварии попали десятки сибиряков. НГС ведёт онлайн-трансляцию. В аварии сегодня попадал и общественный транспорт.