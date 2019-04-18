Мэр назвал ситуацию на дорогах нормальной и попросил больше ездить на автобусах
Отказ от личных автомобилей мог бы снизить количество аварий, надеется Анатолий Локоть
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал тяжёлую ситуацию на дорогах, с которой столкнулись горожане после внезапных снегопадов и похолодания.
По мнению мэра, ситуация находится под контролем, но жителям лучше отказаться от поездок на личных автомобилях.
«Ситуация нормальная. Это Сибирь. Мы получили заблаговременно штормовое предупреждение. Предупредили все службы, коммунальные, дорожные и попытались предупредить новосибирцев. <…> Я хочу ещё раз обратиться к новосибирцам. Ситуация непростая. <…> Уважаемые новосибирцы, по возможности минимизируйте поездки на личных автомобилях, старайтесь пользоваться общественным транспортом. Это во многом сократит число ДТП на улицах и вероятное осложнение ситуации в целом», — заявил сегодня Анатолий Локоть.
Он отметил, что сейчас все дороги в Новосибирске обрабатываются реагентом «Бионорд».
«Чтобы песком, песко-соляной смесью не возвращать ситуацию к началу, <…>, мы его ("Бионорд". — Прим. ред.) применяем сейчас по всей территории города», — сказал Локоть.
Сегодня утром в Новосибирске начался «день жестянщика» — утром на дорогах Новосибирска в аварии попали десятки сибиряков. НГС ведёт онлайн-трансляцию. В аварии сегодня попадал и общественный транспорт.
Дмитрий Здорников
Фото Стаса Соколова