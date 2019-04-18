Здание Госбанка на площади Ленина оцепили бойцы Росгвардии

Вооруженные гвардейцы стоят у входа в Сибирское управление ЦБ

Росгвардия приехала к зданию Главного Сибирского управления ЦБ РФ на Ленина, 2 около 15:00 
Росгвардия приехала к зданию Главного Сибирского управления ЦБ РФ на Ленина, 2 около 15:00 

У здания Госбанка на улице Ленина, 2 в центре Новосибирска выставлено оцепление из сотрудников Росгвардии. 


Корреспондент НГС заметил бойцов Росгвардии у входа в Главное Сибирское управление Центробанка около 15:00. Помимо этого, на месте были полицейские. 


Как сообщил корреспонденту НГС один из сотрудников Росгвардии, в здании проходят учения. 


«Здесь ничего страшного не происходит — это учения. Идёт совместная работа Росгвардии и банка», — рассказал один из сотрудников. 


Помимо бойцов Росгвардии на месте работают полицейские
Помимо бойцов Росгвардии на месте работают полицейские


В Росгвардии подтвердили, что в Центробанке проходят учения. 


Информация дополняется.

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