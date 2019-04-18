Здание Госбанка на площади Ленина оцепили бойцы Росгвардии
Вооруженные гвардейцы стоят у входа в Сибирское управление ЦБ
У здания Госбанка на улице Ленина, 2 в центре Новосибирска выставлено оцепление из сотрудников Росгвардии.
Корреспондент НГС заметил бойцов Росгвардии у входа в Главное Сибирское управление Центробанка около 15:00. Помимо этого, на месте были полицейские.
Как сообщил корреспонденту НГС один из сотрудников Росгвардии, в здании проходят учения.
«Здесь ничего страшного не происходит — это учения. Идёт совместная работа Росгвардии и банка», — рассказал один из сотрудников.
В Росгвардии подтвердили, что в Центробанке проходят учения.
Информация дополняется.
Анастасия Нефёдова
Фото автора (1), Густаво Зырянова (2)