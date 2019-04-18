Здание Госбанка на площади Ленина оцепили бойцы Росгвардии

Вооруженные гвардейцы стоят у входа в Сибирское управление ЦБ

Росгвардия приехала к зданию Главного Сибирского управления ЦБ РФ на Ленина, 2 около 15:00

У здания Госбанка на улице Ленина, 2 в центре Новосибирска выставлено оцепление из сотрудников Росгвардии.





Корреспондент НГС заметил бойцов Росгвардии у входа в Главное Сибирское управление Центробанка около 15:00. Помимо этого, на месте были полицейские.





Как сообщил корреспонденту НГС один из сотрудников Росгвардии, в здании проходят учения.







«Здесь ничего страшного не происходит — это учения. Идёт совместная работа Росгвардии и банка», — рассказал один из сотрудников.







Помимо бойцов Росгвардии на месте работают полицейские





В Росгвардии подтвердили, что в Центробанке проходят учения.







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