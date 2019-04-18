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Дороги и транспорт

Дорожники уложили асфальт в ямы на Кошурникова сразу после снегопада

Ранее в мэрии сообщали, что перед такими работами яму надо очистить от грязи, снега и воды

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Читатель предположил, что дорожники укладывали горячий асфальт

Фото: Сергей Ляшко

Сегодня в 12:00 новосибирские рабочие заделывали ямы на улице Кошурникова около «Берёзовой рощи» — читатель предположил, что дорожники укладывали горячий асфальт.

Видео с дорожными работами на Кошурникова в редакцию НГС прислал читатель Андрей. На видео заметно, как рабочие закидывают ямы асфальтом, а следом за ними едет трактор с небольшим катком, разравнивающий смесь. При этом на дороге видны снег и грязь.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, почему дорожники принялись за работу в такую погоду и не было ли допущено ими нарушений при укладке асфальта.

Ранее в пресс-центре мэрии сообщали, что даже при укладке холодного асфальтобетона заделываемую яму нужно предварительно очистить от грязи, пыли, снега и воды. «В случае невозможности подобной очистки в целях обеспечения безопасности дорожного движения для ликвидации повреждений на улично-дорожной сети используются инертные материалы (щебень, высечка)», — поясняли в мэрии.

В середине марта губернатор Андрей Травников попросил дорожников приступить к ямочному ремонту, не дожидаясь плюсовых температур. А накануне корреспондент НГС насчитал на небольшом участке Коммунального моста 26 ям

Дмитрий Здорников
Фото Сергея Ляшко
Видео читателя НГС

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ТЕКСТ

Дмитрий Здорников

ТЕГИ

ремонт дорогснег

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КОММЕНТАРИИ (70)

zloy_gelios
18 апр 2019 в 17:13

Толя, долго мои налоги будешь в лужу закидывать?

водительница
18 апр 2019 в 16:56

Специально, что ли, ждали осадков? Больше недели не было ни капли дождя. А тут снег, похолодание - и сразу срочный ремонт. Логика.

Кромешник
18 апр 2019 в 16:52

Очевидно же что в мэрии контроль за выполнением дорожных работ - минимальный. Только тратятся на эти работы наши с вами денюжки.