Дорожники уложили асфальт в ямы на Кошурникова сразу после снегопада

Сегодня в 12:00 новосибирские рабочие заделывали ямы на улице Кошурникова около «Берёзовой рощи» — читатель предположил, что дорожники укладывали горячий асфальт.



Видео с дорожными работами на Кошурникова в редакцию НГС прислал читатель Андрей. На видео заметно, как рабочие закидывают ямы асфальтом, а следом за ними едет трактор с небольшим катком, разравнивающий смесь. При этом на дороге видны снег и грязь.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, почему дорожники принялись за работу в такую погоду и не было ли допущено ими нарушений при укладке асфальта.