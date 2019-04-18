Дорожники уложили асфальт в ямы на Кошурникова сразу после снегопада

Сегодня в 12:00 новосибирские рабочие заделывали ямы на улице Кошурникова около «Берёзовой рощи» — читатель предположил, что дорожники укладывали горячий асфальт.
Видео с дорожными работами на Кошурникова в редакцию НГС прислал читатель Андрей. На видео заметно, как рабочие закидывают ямы асфальтом, а следом за ними едет трактор с небольшим катком, разравнивающий смесь. При этом на дороге видны снег и грязь.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, почему дорожники принялись за работу в такую погоду и не было ли допущено ими нарушений при укладке асфальта.
Ранее в пресс-центре мэрии сообщали, что даже при укладке холодного асфальтобетона заделываемую яму нужно предварительно очистить от грязи, пыли, снега и воды. «В случае невозможности подобной очистки в целях обеспечения безопасности дорожного движения для ликвидации повреждений на улично-дорожной сети используются инертные материалы (щебень, высечка)», — поясняли в мэрии.
В середине марта губернатор Андрей Травников попросил дорожников приступить к ямочному ремонту, не дожидаясь плюсовых температур. А накануне корреспондент НГС насчитал на небольшом участке Коммунального моста 26 ям.