С вещами на выход: Минобороны выселит жильцов из сотни квартир в Пашино

Минобороны России пошло в суд, чтобы выселить жильцов из квартир в Пашино

Жильцам 155 квартир в Пашино в Калининском районе Новосибирска придётся съехать из квартир Минобороны РФ — добровольно или принудительно через суд.





Об этом говорится в ответе спецучреждения Минобороны РФ «Центррегионжильё» на запрос НГС.





«По состоянию на апрель 2019 года в специализированный жилой фонд Минобороны России в посёлке Пашино Новосибирской области входит 155 жилых помещений, подлежащих освобождению незаконно проживающими в них гражданами. <…> 20 жилых помещений уже освобождены по решению суда, 25 жилых помещений подлежат освобождению по решению суда. В настоящее время в отношении данных помещений проводятся мероприятия по принудительному исполнению судебных решений», — сообщили корреспонденту учреждении «Центррегионжильё».







Накануне НГС рассказал историю бывшей сотрудницы штаба воинской части Анны К., которой придётся съехать из квартиры в Гвардейском — она живёт в ней более 40 лет.