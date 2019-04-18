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С вещами на выход: Минобороны выселит жильцов из сотни квартир в Пашино

Этим жильём новосибирцы пользуются незаконно, считают в военном ведомстве

Минобороны России пошло в суд, чтобы выселить жильцов из квартир в Пашино
Минобороны России пошло в суд, чтобы выселить жильцов из квартир в Пашино

Жильцам 155 квартир в Пашино в Калининском районе Новосибирска придётся съехать из квартир Минобороны РФ — добровольно или принудительно через суд. 


Об этом говорится в ответе спецучреждения Минобороны РФ «Центррегионжильё» на запрос НГС. 


«По состоянию на апрель 2019 года в специализированный жилой фонд Минобороны России в посёлке Пашино Новосибирской области входит 155 жилых помещений, подлежащих освобождению незаконно проживающими в них гражданами. <…> 20 жилых помещений уже освобождены по решению суда, 25 жилых помещений подлежат освобождению по решению суда. В настоящее время в отношении данных помещений проводятся мероприятия по принудительному исполнению судебных решений», — сообщили корреспонденту учреждении «Центррегионжильё».


Накануне НГС рассказал историю бывшей сотрудницы штаба воинской части Анны К., которой придётся съехать из квартиры в Гвардейском — она живёт в ней более 40 лет. 

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