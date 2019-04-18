В список богатейших бизнесменов России попали владельцы новосибирских магазинов и аэропорта

При этом в Новосибирске из крупных бизнесменов никто не живёт

Владелец новосибирского аэропорта Толмачёво занял в рейтинге 59-е место
Владелец новосибирского аэропорта Толмачёво занял в рейтинге 59-е место

Российское издание журнала Forbes составил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. В него вошел только один новосибирский бизнесмен и несколько предпринимателей, чей бизнес напрямую или частично связан с Новосибирском.


Рейтинг Forbes — один из самых авторитетных списков самых состоятельных людей мира. В России он составляется уже 16-й раз. При составлении эксперты оценивают стоимость имеющихся в распоряжении предпринимателей активов.


В этом году рейтинг возглавил крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон с состоянием 24 миллиарда долларов, на 2-м месте — председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием 21,3 миллиарда долларов. Тройку замыкает президент нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов с 20,7 миллиарда долларов.


Михаил Абызов теперь уже не имеет к Новосибирску даже формального отношения, но его здесь до сих пор должны хорошо помнить
Михаил Абызов теперь уже не имеет к Новосибирску даже формального отношения, но его здесь до сих пор должны хорошо помнить


Единственным участником рейтинга, кто имеет непосредственное отношение к Новосибирску, стал Андрей Добров. Создатель группы «Белон» продал её 10 лет назад. Сейчас Forbes называет Доброва частным инвестором и оценивает его состояние в 550 миллионов долларов — это 182-е место рейтинга.


Совладелец новосибирского аэропорта Толмачёво Роман Троценко занял 59-е место рейтинга с состоянием 1,6 миллиарда долларов. Толмачёво для Троценко — один из нескольких активов предпринимателя, также у него есть бизнес в сфере недвижимости и агрохимии. 


Владельцу группы «КДВ» Денису Штенгелову принадлежат в Новосибирске магазины «Ярче!»
Владельцу группы «КДВ» Денису Штенгелову принадлежат в Новосибирске магазины «Ярче!»


На 163-ем месте рейтинга с состоянием 650 миллионов долларов — Денис Штенгелов, предприниматель из Томска и основной владелец группы «КДВ». Этой компании в Новосибирске принадлежит производство снеков и магазины сети «Ярче!».


160-е место и 600 млн долларов — у Михаила Абызова, бывшего министра по вопросам «Открытого правительства», которого подозревают в хищении 4 миллиардов рублей у «СИБЭКО» и «Региональных электрических сетей»


Владелец Сибирской генерирующей компании и СУЭК Андрей Мельниченко занимает в рейтинге 8-е место с 13,8 миллиарда долларов. 

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