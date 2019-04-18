Девять зон без алкоголя: власти запретят продавать спиртное на 9 Мая
Вместо выпивки магазинам и кафе предложили продавать квас и мороженое
Мэрия Новосибирска планирует ввести ограничения на продажу алкоголя на День Победы — запрет коснётся 9 зон на территории города.
Проект постановления о запрете продажи алкогольной продукции в нескольких участках Новосибирска опубликован на официальном сайте муниципалитета.
«В целях поддержания общественного порядка, предотвращения чрезвычайных ситуаций в местах проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, <...> постановляю: <...> предложить организациям торговли и общественного питания, расположенным в границах согласно приложениям <...>
организовать торговлю безалкогольными напитками, в том числе соками, квасом, коктейлями, мороженым, кондитерскими изделиями. Исключить реализацию напитков в стеклянной таре. Завершить работу летних кафе не позднее 23 часов»,
— уточняется в документе, который, как ожидается, будет подписан мэром Анатолием Локтем.
В проекте указан список участков, на которых будет запрещена продажа алкогольной продукции, — в основном это территории скверов, парков и их окрестностей. НГС выделил зоны, где нельзя будет купить алкоголь 9 мая на картах.
В прошлом году ограничения на продажу алкоголя коснулись 3 районов Новосибирска — напитки в стеклянной таре и алкоголь нельзя было купить в центральной части города, Ленинском и Калининском районах.
Дмитрий Здорников
Фото Стаса Соколова (1), фрагмент справочника 2GIS (2–10)