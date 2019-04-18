Девять зон без алкоголя: власти запретят продавать спиртное на 9 Мая

Вместо выпивки магазинам и кафе предложили продавать квас и мороженое

Ограничение продажи коснётся 9 участков в городе
Ограничение продажи коснётся 9 участков в городе

Мэрия Новосибирска планирует ввести ограничения на продажу алкоголя на День Победы — запрет коснётся 9 зон на территории города.


Проект постановления о запрете продажи алкогольной продукции в нескольких участках Новосибирска опубликован на официальном сайте муниципалитета. 


«В целях поддержания общественного порядка, предотвращения чрезвычайных ситуаций в местах проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, <...> постановляю: <...> предложить организациям торговли и общественного питания, расположенным в границах согласно приложениям <...> 


организовать торговлю безалкогольными напитками, в том числе соками, квасом, коктейлями, мороженым, кондитерскими изделиями. Исключить реализацию напитков в стеклянной таре. Завершить работу летних кафе не позднее 23 часов», 


— уточняется в документе, который, как ожидается, будет подписан мэром Анатолием Локтем.


В проекте указан список участков, на которых будет запрещена продажа алкогольной продукции, — в основном это территории скверов, парков и их окрестностей. НГС выделил зоны, где нельзя будет купить алкоголь 9 мая на картах.


Парк «Берёзовая роща» и его окрестности
Парк «Берёзовая роща» и его окрестности


Павловский сквер и часть улицы Богдана Хмельницкого с примыкающими к ней улицами
Павловский сквер и часть улицы Богдана Хмельницкого с примыкающими к ней улицами


Ленинский район от площади Труда до площади Станиславского, включая территорию вокруг ПКиО имени Кирова, сквера Славы и Ленинского рынка
Ленинский район от площади Труда до площади Станиславского, включая территорию вокруг ПКиО имени Кирова, сквера Славы и Ленинского рынка


Территория вокруг ПКиО «Первомайский» в Первомайском районе Новосибирска
Территория вокруг ПКиО «Первомайский» в Первомайском районе Новосибирска


Участок вдоль улицы Ильича в Академгородке, включая сквер Победы
Участок вдоль улицы Ильича в Академгородке, включая сквер Победы


В парке на территории микрорайона «ОбьГЭС» в Советском районе
В парке на территории микрорайона «ОбьГЭС» в Советском районе


Зона около ТРЦ «Аура» в Центральном районе
Зона около ТРЦ «Аура» в Центральном районе


Обширный участок в Заельцовском районе, ограниченный улицами Писарева, Ипподромской, Дуси Ковальчук и Нарымской
Обширный участок в Заельцовском районе, ограниченный улицами Писарева, Ипподромской, Дуси Ковальчук и Нарымской


Почти вся центральная часть города — от Фрунзе до автовокзала, включая территорию Первомайского сквера, площадь Ленина и Центральный парк
Почти вся центральная часть города — от Фрунзе до автовокзала, включая территорию Первомайского сквера, площадь Ленина и Центральный парк


В прошлом году ограничения на продажу алкоголя коснулись 3 районов Новосибирска — напитки в стеклянной таре и алкоголь нельзя было купить в центральной части города, Ленинском и Калининском районах.

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