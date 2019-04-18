Девять зон без алкоголя: власти запретят продавать спиртное на 9 Мая

Вместо выпивки магазинам и кафе предложили продавать квас и мороженое

Ограничение продажи коснётся 9 участков в городе

Мэрия Новосибирска планирует ввести ограничения на продажу алкоголя на День Победы — запрет коснётся 9 зон на территории города.







Проект постановления о запрете продажи алкогольной продукции в нескольких участках Новосибирска опубликован на официальном сайте муниципалитета.





«В целях поддержания общественного порядка, предотвращения чрезвычайных ситуаций в местах проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, <...> постановляю: <...> предложить организациям торговли и общественного питания, расположенным в границах согласно приложениям <...>





организовать торговлю безалкогольными напитками, в том числе соками, квасом, коктейлями, мороженым, кондитерскими изделиями. Исключить реализацию напитков в стеклянной таре. Завершить работу летних кафе не позднее 23 часов»,





— уточняется в документе, который, как ожидается, будет подписан мэром Анатолием Локтем.





В проекте указан список участков, на которых будет запрещена продажа алкогольной продукции, — в основном это территории скверов, парков и их окрестностей. НГС выделил зоны, где нельзя будет купить алкоголь 9 мая на картах.





Парк «Берёзовая роща» и его окрестности





Павловский сквер и часть улицы Богдана Хмельницкого с примыкающими к ней улицами





Ленинский район от площади Труда до площади Станиславского, включая территорию вокруг ПКиО имени Кирова, сквера Славы и Ленинского рынка





Территория вокруг ПКиО «Первомайский» в Первомайском районе Новосибирска





Участок вдоль улицы Ильича в Академгородке, включая сквер Победы





В парке на территории микрорайона «ОбьГЭС» в Советском районе





Зона около ТРЦ «Аура» в Центральном районе





Обширный участок в Заельцовском районе, ограниченный улицами Писарева, Ипподромской, Дуси Ковальчук и Нарымской





Почти вся центральная часть города — от Фрунзе до автовокзала, включая территорию Первомайского сквера, площадь Ленина и Центральный парк





В прошлом году ограничения на продажу алкоголя коснулись 3 районов Новосибирска — напитки в стеклянной таре и алкоголь нельзя было купить в центральной части города, Ленинском и Калининском районах.