СК завел уголовное дело на человека, который разболтал информацию о ВИЧ у 7-летнего мальчика

Следователи ищут сплетника, из-за которого многодетная семья вынуждена бежать из города

Следователи возбудили дело о нарушении неприкосновенности частной жизни
Следователи возбудили дело о нарушении неприкосновенности частной жизни

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни после скандала с многодетной семьёй из Искитима, которая столкнулась с травлей из-за ВИЧ у приёмного ребёнка.


«По данным следствия, в конце июля 2018 года неустановленное следствием лицо, находясь в Искитиме Новосибирской области, незаконно распространило сведения о частной жизни 7-летнего мальчика о наличии у него заболевания — ВИЧ-инфекция, составляющих его личную тайну, среди знакомых его приёмных родителей», — сообщает следственное управление СК РФ по Новосибирской области.


Следователи Искитимского района возбудили дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 2 лет, 4-месячный арест или штраф до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до 1,5 года. Также суд может отправить виновника на обязательные или исправительные работы.


Следствие по делу ещё идет.


В начале недели НГС рассказывал историю этой многодетной семьи, год назад взявшей 6-летнего мальчика из Тогучинского детдома. Вскоре приёмные родители проверили мальчика на туберкулёз, от которого умерла его биологическая мать, но внезапно узнали, что у него ВИЧ. Прожив месяц в сильнейшем стрессе, семья решила, что не бросит ребёнка умирать. Против семьи ополчились жители Искитима: работники соцслужб не хотят допускать в первый класс, а анонимы просят уехать из города. В начали недели СК сообщал о доследственной проверке. 


В начале недели ещё шла доследственная проверка.

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