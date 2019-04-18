Порыв ветра уронил холодильник на ногу новосибирцу

В городе объявлено штормовое предупреждение — по улицам опасно не только ездить, но и ходить

Холодильник упал рядом со зданием Ползунова, 7 в Дзержинском районе

В Новосибирской области начал дуть сильный ветер — сегодня утром в Дзержинском районе Новосибирска ветер уронил уличный холодильник на прохожего, а в пригороде с дома сорвало крышу.







«На улице Ползунова, 7 от порывов ветра упал холодильник уличный на ногу мужчине. Состояние пострадавшего уточняется», — рассказали корреспонденту НГС в Единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска.





Также из-за сильного ветра сегодня в Мочище сорвало крышу дома.





«Сильнейшие потоки ветра сегодня утром, в 6:50, сорвали крышу с дома в дачном посёлке Мочище, также повреждены газопровод и линия электропередачи», — сообщает служба эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».





На сегодня синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Из-за неблагоприятной погоды сегодня в Новосибирске перекрыли выезд на трассы для междугородных автобусов.