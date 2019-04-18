Дорогу в Академгородке сделают односторонней из-за строительства нового корпуса лицея

Вновь двухсторонней улица станет только в ноябре этого года

Дорогу сделают односторонней из-за строительства нового корпуса лицея № 130

Сегодня в департаменте информационной политики мэрии Новосибирска сообщили об изменении схемы движения транспорта на улице Воеводского в Советском районе города — дорогу сделают односторонней из-за строительства нового корпуса лицея № 130 .







Информацию об этом опубликовали в официальной группе департамента «ВКонтакте».





«По информации отдела по организации дорожного движения мэрии города Новосибирска, с 7 мая временно изменяется схема движения транспортных средств — вводится одностороннее движение на участке дороги улицы Воеводского от перекрестка с улицей Золотодолинской до перекрестка с улицей Учёных», — говорится в сообщении департамента.





Улица Воеводского станет односторонней на участке от перекрестка с улицей Золотодолинской до перекрестка с улицей Учёных





Как сообщили корреспонденту НГС в отделе организации дорожного движения, это связано со строительством нового корпуса лицея № 130 для младшеклассников — на его строительство власти планируют потратить почти 450 миллионов рублей, а в новом здании будут бассейн и несколько лабораторий.





«Да, из-за строительства нового корпуса. Там и мэрия были, и все депутаты.





Конечно, пока строительство будет. Как только строительство заканчивается, оно, кажется, заканчивается в 2019-м, в ноябре. Как только закончится, сразу уберём»,





— уточнили в отделе организации дорожного движения.





Департамент информационной политики мэрии попросил водителей быть внимательными и обращать внимание на знаки и информационные щиты.



