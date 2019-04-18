Дорогу в Академгородке сделают односторонней из-за строительства нового корпуса лицея

Вновь двухсторонней улица станет только в ноябре этого года

Дорогу сделают односторонней из-за строительства нового корпуса лицея № 130
Дорогу сделают односторонней из-за строительства нового корпуса лицея № 130

Сегодня в департаменте информационной политики мэрии Новосибирска сообщили об изменении схемы движения транспорта на улице Воеводского в Советском районе города — дорогу сделают односторонней из-за строительства нового корпуса лицея № 130.


Информацию об этом опубликовали в официальной группе департамента «ВКонтакте». 


«По информации отдела по организации дорожного движения мэрии города Новосибирска, с 7 мая временно изменяется схема движения транспортных средств — вводится одностороннее движение на участке дороги улицы Воеводского от перекрестка с улицей Золотодолинской до перекрестка с улицей Учёных», — говорится в сообщении департамента.


Улица Воеводского станет односторонней на участке от перекрестка с улицей Золотодолинской до перекрестка с улицей Учёных
Улица Воеводского станет односторонней на участке от перекрестка с улицей Золотодолинской до перекрестка с улицей Учёных


Как сообщили корреспонденту НГС в отделе организации дорожного движения, это связано со строительством нового корпуса лицея № 130 для младшеклассников — на его строительство власти планируют потратить почти 450 миллионов рублей, а в новом здании будут бассейн и несколько лабораторий. 


«Да, из-за строительства нового корпуса. Там и мэрия были, и все депутаты. 


Конечно, пока строительство будет. Как только строительство заканчивается, оно, кажется, заканчивается в 2019-м, в ноябре. Как только закончится, сразу уберём»,


— уточнили в отделе организации дорожного движения.


Департамент информационной политики мэрии попросил водителей быть внимательными и обращать внимание на знаки и информационные щиты. 


16 апреля в Центральном районе Новосибирска из-за ремонта теплотрассы сузили дорогу рядом с Городской инфекционной клинической больницей № 1.

Прочтений: 2841

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено