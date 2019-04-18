Не пытайтесь покинуть Новосибирск: на федеральные трассы запретили выезжать автобусам

Трассы закрыты по двум направлениям

Сегодня, 18 апреля, с 10:00 закрыли для движения пассажирских автобусов федеральные автомобильные дороги Р-255 «Сибирь» и Р-256 «Чуйский тракт» в границах Новосибирской области.





«Причина — сильный боковой ветер, снижение видимости. Просим автовладельцев отложить междугородние поездки по данным направлениям до улучшения метеоусловий. При неотложной поездке будьте предельно осторожны, передвигайтесь с безопасной скоростью. Когда откроем, мы сообщим оперативно», — сообщили в пресс-службе «Сибуправтодора».







В справочной автовокзала жителям Новосибирска сообщают, что движение рейсовых автобусов действительно временно приостановлено.





«Трассы пока закрыты. Федеральная служба транспорта закрыла дороги. Как откроет трассу ГИБДД, так и поедете. Пока на все направления закрыты трассы», — говорят новосибирцам в справочной автовокзала.







Начальник новосибирского автовокзала Сергей Ермаков сообщил корреспонденту НГС, что ещё не в курсе данной ситуации.





«Я ещё не в курсе. Ничего не могу сказать, ни прокомментировать — я сейчас на планёрке в другом месте», — сообщил Сергей Ермаков.





В справочной автовокзала корреспонденту НГС комментарии давать отказались.







«Всё на сайте читайте <...>, на сайте всё написано нашем. Мне некогда разговаривать, у меня люди», — сообщили в справочной корреспонденту НГС, бросив трубку.







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