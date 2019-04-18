Сделали москвичей: саблисты из Новосибирска стали чемпионами России в Сочи

Сперва в финале счёт вели спортсмены из Москвы, но команда из Новосибирска смогла вырваться вперёд

Вениамин Решетников, Никита Проскура, Анатолий Костенко и Артём Целышев стали чемпионами России





Мужская сборная из Новосибирска одержала победу на чемпионате России в турнире саблистов — в команду сильнейших вошли Вениамин Решетников, Никита Проскура, Анатолий Костенко и Артём Целышев. В финале они сперва уступали москвичам 8 ударов, но всё же смогли переломить ход встречи, сообщает Федерации фехтования России.





«Золото разыграли первые сборные Москвы и Новосибирской области. Из пяти первых боев москвичи выиграли четыре при одной ничьей и повели — 25:17. Но затем ситуация повернулась на 180 градусов. Сначала Вениамин Решетников отыграл один удар у Дмитрия Даниленко — 6:5, затем Никита Проскура с крупным счетом — 12:3 — выиграл у Василия Ширшова, а Анатолий Костенко обыграл Даниленко — 5:3, поставил победную сибирскую точку в первом командном финале чемпионата России 2019 года — 45:36», — говорится в сообщении Федерации фехтования России.





В 2019 году чемпионат России по фехтованию проходит в Сочи с 15 по 21 апреля.





Новосибирские саблисты регулярно показывают высокие результаты на различных соревнованиях: в начале апреля Алина Михайлова одержала победу на первенстве мира в польском городе Торунь — победа сибирячки стала первым золотом для российской сборной на турнире.