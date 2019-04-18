Бесконечное число аварий: пробки в Новосибирске достигли 10 баллов

Только пользователи «Яндекса» отметили на картах около трех десятков ДТП

Очевидцы сообщают о 8 автомобилях, столкнувшихся на Бугринском мосту

Сегодня, 18 апреля, в Новосибирске резко выросло число аварий после снегопада, город встал в 9-балльных пробках.







«Загруженность автодорог Новосибирска необычно высока. Сейчас в городе 9 баллов, что на 3 балла выше обычного», — сообщил «Яндекс.Терминал» в 8:30





А в 8:57 уровень пробок достиг 10 баллов.





На картах «Яндекса» пользователи отметили около 30 аварий, сегодня утром мы уже рассказывали об одной из них: на Ипподромской перевернулся на крышу автомобиль.





Среди других дорожных происшествий, о которых нам рассказали читатели, — массовая авария на Бугринском мосту — там столкнулись 8 машин.





Пользователи «Яндекса» отметили около 30 аварий





Сегодня с утра в Новосибирске резко поменялись погодные условия — в городе пошёл снег, мы следим за происходящим в режиме онлайн.