Фото: машина легла на крышу посреди Ипподромской

Авария случилась на скользкой дороге во время снегопада

Авария случилась во время снегопада

Сегодня утром, 18 апреля, во время снегопада на улице Ипподромской в Новосибирске перевернулся автомобиль.







«При движении по улице Ипподромской в сторону Военной, сразу после перекрёстка с Фрунзе, на крышу перевернулся автомобиль», — сообщается в группе службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».





Подробности происшествия выясняются.





Сегодня на дорогах Новосибирска произошло множество аварий





Машина перевернулась между Военной и Фрунзе





Подробности выясняются





Сегодня с утра в Новосибирске резко поменялись погодные условия — в городе пошёл снег, мы следим за происходящим в режиме онлайн.