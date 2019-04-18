Фото: машина легла на крышу посреди Ипподромской
Авария случилась на скользкой дороге во время снегопада
Сегодня утром, 18 апреля, во время снегопада на улице Ипподромской в Новосибирске перевернулся автомобиль.
«При движении по улице Ипподромской в сторону Военной, сразу после перекрёстка с Фрунзе, на крышу перевернулся автомобиль», — сообщается в группе службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
Подробности происшествия выясняются.
Сегодня с утра в Новосибирске резко поменялись погодные условия — в городе пошёл снег, мы следим за происходящим в режиме онлайн.
Елена Громкова
Фото vk.com/act54 (1), читателя НГС (2-4)