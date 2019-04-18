Фото: машина легла на крышу посреди Ипподромской

Авария случилась на скользкой дороге во время снегопада

Авария случилась во время снегопада
Авария случилась во время снегопада

Сегодня утром, 18 апреля, во время снегопада на улице Ипподромской в Новосибирске перевернулся автомобиль.


«При движении по улице Ипподромской в сторону Военной, сразу после перекрёстка с Фрунзе, на крышу перевернулся автомобиль», — сообщается в группе службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».


Подробности происшествия выясняются.


Сегодня на дорогах Новосибирска произошло множество аварий
Сегодня на дорогах Новосибирска произошло множество аварий


Машина перевернулась между  Военной и Фрунзе
Машина перевернулась между  Военной и Фрунзе


Подробности выясняются
Подробности выясняются


Сегодня с утра в Новосибирске резко поменялись погодные условия — в городе пошёл снег, мы следим за происходящим в режиме онлайн.

Прочтений: 10314

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (45)45
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено