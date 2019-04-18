Снова зима: в Новосибирск вернулись снегопады и многокилометровые пробки

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Автомобили массово попадают в аварии на дорогах города





Сегодня, 18 апреля, в Новосибирске резко поменялась погода — утром пошёл снег.





На дорогах собрались многокилометровые пробки, а водители, которые уже поменяли резину с зимней на летнюю, сегодня попали в множество аварий.





Мы в режиме онлайн будем рассказывать вам о том, что происходит в городе из-за изменений погоды.





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10:20

Снегопад на Шлюзе.













10:17

Пробка на Северо-Чемском





Пробка на Северо-Чемском









10:11









10:06

Ещё одно видео с троллейбусом — его занесло на площади Калинина.













10:00

Общественному транспорту сегодня тоже непросто.





Троллейбус с большим трудом по гололеду поднялся в горку в начале Красного проспекта от остановки «Северная».













09:59

Сейчас закрываются трассы.





«С 10:00 18 апреля закрыты для движения пассажирских автобусов федеральные автомобильные дороги Р-255 "Сибирь" и Р-256 "Чуйский тракт" в границах Новосибирской области. Причина — сильный боковой ветер, снижение видимости. Просим автовладельцев отложить междугородние поездки по данным направлениям до улучшения метеоусловий. При неотложной поездке будьте предельно осторожны, передвигайтесь с безопасной скоростью!» — сообщает Сибуправтодор.





09:46

Площадь Калинина









09:33

Рядом с остановкой «Байкальская» по Мочищенскому шоссе.













09:26

«"Ладу Ларгус" выбросило из колеи на встречку. Водитель-дедушка уехал по скорой. Я — пострадавший водитель. Ехал в пробке по своей полосе, вдруг удар сбоку, сначала ничего не понял. Советский район, улица Балтийская в сторону проспекта Строителей», — пишет нам читатель.









09:21

На улицах сейчас гололёд.













09:13

Если не попасть в пробку, то Новосибирск выглядит сегодня неплохо.





Апрельская зима в Академгородке









09:03

«Вот таким прекрасным весенним снежком встретило нас на улице Одоевского 18 апреля! Свежо, бодрит!) Пока не отгуляем выходные, перенесенные с Нового года на май, зима не уйдет)», — веселятся наши читатели.





На Одоевского





09:02

Пробка на площади Труда.













09:00

Тем временем пробки в Новосибирске достигли 10 баллов.













08:34

Во дворе проспекта Дзержинского, 61









08:33









Ленинский район









08:28





Недалеко от площади Маркса









08:21

На скользких дорогах в городе бьются автомобили. Во время ДТП на Ипподромской автомобиль перевернулся на крышу.













08:05

«Позитивное» фото прислали из Краснообска.

















07:53

«МЖК засыпало. И ещё идет», — пишет читательница.













07:46

Это фото с улицы Ленинградской.













07:33

А это вид на улицу Богдана Хмельницкого.













07:30

Первый читатель откликнулся на призыв присылать фото.





Заельцовский район, областной автомотоцентр









07:28

Сейчас за окнами небольшой ветер.













07:22

Синоптики предупреждали об изменении погоды ещё в начале недели. А затем уточнили прогноз, рассказав, что объявлено на 18 апреля штормовое предупреждение, так как кроме снега в регионе ждали ветра скоростью до 27 м/с.



