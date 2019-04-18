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Снова зима: в Новосибирск вернулись снегопады и многокилометровые пробки

Город встал из-за разбитых машин и скользких дорог

Трансляция обновляется
Автомобили массово попадают в аварии на дорогах города
Автомобили массово попадают в аварии на дорогах города


Сегодня, 18 апреля, в Новосибирске резко поменялась погода — утром пошёл снег.


На дорогах собрались многокилометровые пробки, а водители, которые уже поменяли резину с зимней на летнюю, сегодня попали в множество аварий.


Мы в режиме онлайн будем рассказывать вам о том, что происходит в городе из-за изменений погоды.


Присылайте нам свои сообщения и фото на почту news@ngs.ru или через WhatsApp, Viber или Telegram на номер 8923 157 00 00.


Снегопад на Шлюзе.


Снова зима: в Новосибирск вернулись снегопады и многокилометровые пробки



Пробка на Северо-Чемском
Пробка на Северо-Чемском


Пробка на Северо-Чемском
Пробка на Северо-Чемском





Ещё одно видео с троллейбусом — его занесло на площади Калинина.




Общественному транспорту сегодня тоже непросто.


Троллейбус с большим трудом по гололеду поднялся в горку в начале Красного проспекта от остановки «Северная».




Сейчас закрываются трассы.


«С 10:00 18 апреля закрыты для движения пассажирских автобусов федеральные автомобильные дороги Р-255 "Сибирь" и Р-256 "Чуйский тракт" в границах Новосибирской области. Причина — сильный боковой ветер, снижение видимости. Просим автовладельцев отложить междугородние поездки по данным направлениям до улучшения метеоусловий. При неотложной поездке будьте предельно осторожны, передвигайтесь с безопасной скоростью!» — сообщает Сибуправтодор.


Площадь Калинина
Площадь Калинина



Рядом с остановкой «Байкальская» по Мочищенскому шоссе.


Снова зима: в Новосибирск вернулись снегопады и многокилометровые пробки


Снова зима: в Новосибирск вернулись снегопады и многокилометровые пробки


«"Ладу Ларгус" выбросило из колеи на встречку. Водитель-дедушка уехал по скорой. Я — пострадавший водитель. Ехал в пробке по своей полосе, вдруг удар сбоку, сначала ничего не понял. Советский район, улица Балтийская в сторону проспекта Строителей», — пишет нам читатель.


Снова зима: в Новосибирск вернулись снегопады и многокилометровые пробки


На улицах сейчас гололёд.


Снова зима: в Новосибирск вернулись снегопады и многокилометровые пробки



Если не попасть в пробку, то Новосибирск выглядит сегодня неплохо.


Апрельская зима в Академгородке
Апрельская зима в Академгородке



«Вот таким прекрасным весенним снежком встретило нас на улице Одоевского 18 апреля! Свежо, бодрит!) Пока не отгуляем выходные, перенесенные с Нового года на май, зима не уйдет)», — веселятся наши читатели.


На Одоевского
На Одоевского


Пробка на площади Труда.


Снова зима: в Новосибирск вернулись снегопады и многокилометровые пробки



Тем временем пробки в Новосибирске  достигли 10 баллов.


Снова зима: в Новосибирск вернулись снегопады и многокилометровые пробки



Во дворе проспекта Дзержинского, 61
Во дворе проспекта Дзержинского, 61





Ленинский район
Ленинский район




Недалеко от площади Маркса
Недалеко от площади Маркса



На скользких дорогах в городе бьются автомобили. Во время ДТП на Ипподромской автомобиль перевернулся на крышу.


Снова зима: в Новосибирск вернулись снегопады и многокилометровые пробки



«Позитивное» фото прислали из Краснообска.


Снова зима: в Новосибирск вернулись снегопады и многокилометровые пробки




«МЖК засыпало. И ещё идет», — пишет читательница.


Снова зима: в Новосибирск вернулись снегопады и многокилометровые пробки



Это фото с улицы Ленинградской.


Снова зима: в Новосибирск вернулись снегопады и многокилометровые пробки



А это вид на улицу Богдана Хмельницкого.


Снова зима: в Новосибирск вернулись снегопады и многокилометровые пробки



Первый читатель откликнулся на призыв присылать фото.


Заельцовский район, областной автомотоцентр
Заельцовский район, областной автомотоцентр



Сейчас за окнами небольшой ветер.


Снова зима: в Новосибирск вернулись снегопады и многокилометровые пробки



Синоптики предупреждали об изменении погоды ещё в начале недели. А затем уточнили прогноз, рассказав, что объявлено на 18 апреля штормовое предупреждение, так как кроме снега в регионе ждали ветра скоростью до 27 м/с.


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