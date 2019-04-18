Снова зима: в Новосибирск вернулись снегопады и многокилометровые пробки
Город встал из-за разбитых машин и скользких дорог
Сегодня, 18 апреля, в Новосибирске резко поменялась погода — утром пошёл снег.
На дорогах собрались многокилометровые пробки, а водители, которые уже поменяли резину с зимней на летнюю, сегодня попали в множество аварий.
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Снегопад на Шлюзе.
Ещё одно видео с троллейбусом — его занесло на площади Калинина.
Общественному транспорту сегодня тоже непросто.
Троллейбус с большим трудом по гололеду поднялся в горку в начале Красного проспекта от остановки «Северная».
Сейчас закрываются трассы.
«С 10:00 18 апреля закрыты для движения пассажирских автобусов федеральные автомобильные дороги Р-255 "Сибирь" и Р-256 "Чуйский тракт" в границах Новосибирской области. Причина — сильный боковой ветер, снижение видимости. Просим автовладельцев отложить междугородние поездки по данным направлениям до улучшения метеоусловий. При неотложной поездке будьте предельно осторожны, передвигайтесь с безопасной скоростью!» — сообщает Сибуправтодор.
Рядом с остановкой «Байкальская» по Мочищенскому шоссе.
«"Ладу Ларгус" выбросило из колеи на встречку. Водитель-дедушка уехал по скорой. Я — пострадавший водитель. Ехал в пробке по своей полосе, вдруг удар сбоку, сначала ничего не понял. Советский район, улица Балтийская в сторону проспекта Строителей», — пишет нам читатель.
На улицах сейчас гололёд.
Если не попасть в пробку, то Новосибирск выглядит сегодня неплохо.
«Вот таким прекрасным весенним снежком встретило нас на улице Одоевского 18 апреля! Свежо, бодрит!) Пока не отгуляем выходные, перенесенные с Нового года на май, зима не уйдет)», — веселятся наши читатели.
Пробка на площади Труда.
Тем временем пробки в Новосибирске достигли 10 баллов.
На скользких дорогах в городе бьются автомобили. Во время ДТП на Ипподромской автомобиль перевернулся на крышу.
«Позитивное» фото прислали из Краснообска.
«МЖК засыпало. И ещё идет», — пишет читательница.
Это фото с улицы Ленинградской.
А это вид на улицу Богдана Хмельницкого.
Первый читатель откликнулся на призыв присылать фото.
Сейчас за окнами небольшой ветер.
Синоптики предупреждали об изменении погоды ещё в начале недели. А затем уточнили прогноз, рассказав, что объявлено на 18 апреля штормовое предупреждение, так как кроме снега в регионе ждали ветра скоростью до 27 м/с.
Елена Громкова
Фото автора, читателей НГС, vk.com/act54 ,Анастасии Нефёдовой