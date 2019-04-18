Биатлониста из Новосибирска дисквалифицировали на год из-за пропуска допинг-тестов
Срок дисквалификации — один год
Биатлонист из Новосибирска Максим Буртасов дисквалифицирован на год из-за пропуска трёх допинг-тестов, которые спортсмен должен был пройти в течение года.
«Решение о дисквалификации было вынесено дисциплинарным комитетом Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Срок наказания истечет 11 апреля 2020 года», — сообщает ТАСС со ссылкой на президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева.
Кроме новосибирского спортсмена на тот же срок дисквалифицирован ещё один биатлонист — Алексей Корнев.
В начале апреля Максим Буртасов завоевал серебряную и бронзовую награды на чемпионате России по биатлону. Также в этом году он стал первым в чемпионате Сибирского федерального округа.
Александра Трофименко
Скриншот matchtv.ru