Биатлониста из Новосибирска дисквалифицировали на год из-за пропуска допинг-тестов

Срок дисквалификации — один год

Максим Буртасов сможет вернуться к соревнованиям только в апреле 2020 года
Максим Буртасов сможет вернуться к соревнованиям только в апреле 2020 года

Биатлонист из Новосибирска Максим Буртасов дисквалифицирован на год из-за пропуска трёх допинг-тестов, которые спортсмен должен был пройти в течение года.


«Решение о дисквалификации было вынесено дисциплинарным комитетом Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Срок наказания истечет 11 апреля 2020 года», — сообщает ТАСС со ссылкой на президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева.


Кроме новосибирского спортсмена на тот же срок дисквалифицирован ещё один биатлонист — Алексей Корнев.


В начале апреля Максим Буртасов завоевал серебряную и бронзовую награды на чемпионате России по биатлону. Также в этом году он стал первым в чемпионате Сибирского федерального округа.

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