Путин присвоил почётные звания восьми жителям Новосибирской области

В числе награждённых — три пилота и профессор

Указ был опубликован в среду, 17 апреля
Указ был опубликован в среду, 17 апреля

Президент России Владимир Путин подписал очередной указ о присуждении государственных наград и почётных званий — в список отличившихся вошли шесть представителей Новосибирской области. 


Почётного звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» удостоились пять новосибирцев: профессор Сибирского университета водного транспорта Никифоров Владимир Семёнович, заместитель генерального директора по поддержанию лётной пригодности ПАО «Авиакомпания "Сибирь"» Овсяников Алексей Станиславович, начальник службы бортпроводников ОАО «Глобус» Петров Игорь Леонидович, технический директор ОАО «Глобус» Чернов Сергей Иванович и директор центра управления полётами ПАО «Авиакомпания "Сибирь"» Шестов Сергей Михайлович.


Также президент наградил почётным званием «Заслуженный пилот Российской Федерации» трёх представителей Новосибирской области. «За заслуги в освоении авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Звания получили пилоты ПАО «Авиакомпания "Сибирь"»: Белов Евгений НиколаевичВитушко Сергей Валерьевич и Ляпугин Анатолий Валерьевич.


В конце марта Владимир Путин раздал государственные награды пяти жителям области: двум учёным, врачу, сотруднику РЖД и работнику физической культуры.

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