Новосибирская школа вошла в пятёрку лучших в России

В прошлом году СУНЦ НГУ занимал третью строчку

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало ежегодный рейтинг лучших школ. Аналитики оценивали их по количеству выпускников, поступивших в вузы России. СУНЦ НГУ возглавил топ лучших школ Сибири, а также вошёл в пятёрку лучших по стране.







Специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета занял пятую строчку, уступив только московским школам. Лидером в рейтинге стал лицей НИУ ВШЭ, на втором месте — Бауманская инженерная школа № 1580, на третьем — школа № 1535 Москвы, на четвёртом — СУНЦ МГУ.







Кроме этого, СУНЦ НГУ занял 13-е место в рейтинге конкурентоспособности выпускников, 12-е место по направлению «Технические, естественно-научные направления и точные науки», а также впервые вошёл в топ-50 по направлению «Медицина» (занял 50-е место).







В общероссийский рейтинг вошли всего 11 школ из Новосибирской области, в том числе Инженерный лицей НГТУ (третье место среди лучших школ СФО), лицей № 130, гимназия № 3, гимназия № 6 «Горностай», лицей № 22 Надежда Сибири.





В прошлом году в том же рейтинге СУНЦ НГУ занял третье место.