В Калининском районе более 50 домов остались без света

Отключились стразу 20 трансформаторных подстанций

Света в домах нет уже больше двух часов
Света в домах нет уже больше двух часов

Вечером в среду, 17 апреля, произошло аварийное отключение электричества в Калининском районе Новосибирска. Без света остался 51 дом.


«В 20:30 выключили свет на всем 6-м микрорайоне. Никто не говорит, когда свет дадут», — сообщил в редакцию НГС читатель.


В единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска корреспонденту НГС подтвердили информацию.


«Произошло аварийное отключение, под него попал 51 дом. Сейчас на месте работает бригада, устраняют неисправности. Отключилось 20 трансформаторных подстанций», — рассказал диспетчер.


Без света остался почти весь микрорайон
Без света остался почти весь микрорайон


По его словам, свет вернётся в дома по факту устранения неисправности. По данным сайта «Мой Новосибирск», это произойдёт в 22:15.


В марте из-за аварии без электричества в Дзержинском районе остались почти 300 домов в частном секторе. Жильцы сидели без света несколько часов.

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