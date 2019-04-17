В Калининском районе более 50 домов остались без света

Света в домах нет уже больше двух часов

Вечером в среду, 17 апреля, произошло аварийное отключение электричества в Калининском районе Новосибирска. Без света остался 51 дом.







«В 20:30 выключили свет на всем 6-м микрорайоне. Никто не говорит, когда свет дадут», — сообщил в редакцию НГС читатель.





В единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска корреспонденту НГС подтвердили информацию.





«Произошло аварийное отключение, под него попал 51 дом. Сейчас на месте работает бригада, устраняют неисправности. Отключилось 20 трансформаторных подстанций», — рассказал диспетчер.





Без света остался почти весь микрорайон





По его словам, свет вернётся в дома по факту устранения неисправности. По данным сайта «Мой Новосибирск», это произойдёт в 22:15.





В марте из-за аварии без электричества в Дзержинском районе остались почти 300 домов в частном секторе. Жильцы сидели без света несколько часов.