Из подземного перехода на «Речном вокзале» пропали киоски

Но без торговли переход простоит недолго — тут появятся новые

К вечеру среды в переходе разобрали все киоски 
К вечеру среды в переходе разобрали все киоски 

Вечером в среду, 17 апреля, в подземном переходе около станции метро «Речной вокзал» начался демонтаж киосков.


Около 19:00 рабочие разбирали здесь уже последний киоск.


Как пояснили корреспонденту НГС в МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», которое обслуживает переходы города, здесь начнётся ремонт.


«Мы планируем капитальный ремонт. У арендатора закончился срок аренды, поэтому киоски все разбираются, да. <...> На их месте после капитального ремонта, скорее всего, будут восстановлены, но не киоски, а торговые павильоны в соответствие с проектом», — рассказал начальник УЗСПТС Александр Мысик.


На месте киосков по проекту должны появиться торговые павильоны
На месте киосков по проекту должны появиться торговые павильоны


Он отметил, что ремонтные работы должны завершиться к 20 июня 2019 года.


Киоски из перехода на Речном вокзале пропадают уже не впервые. Их демонтировали в 2011 и 2012 году. Тогда власти рассказывали, что пытаются таким образом навести порядок в подземном переходе.


Прошлым летом в части подземных переходов Новосибирска демонтировали киоски, чтобы обеспечить безопасность жителям города. 

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