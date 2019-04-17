Из подземного перехода на «Речном вокзале» пропали киоски

Но без торговли переход простоит недолго — тут появятся новые

К вечеру среды в переходе разобрали все киоски

Вечером в среду, 17 апреля, в подземном переходе около станции метро «Речной вокзал» начался демонтаж киосков.







Около 19:00 рабочие разбирали здесь уже последний киоск.





Как пояснили корреспонденту НГС в МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», которое обслуживает переходы города, здесь начнётся ремонт.





«Мы планируем капитальный ремонт. У арендатора закончился срок аренды, поэтому киоски все разбираются, да. <...> На их месте после капитального ремонта, скорее всего, будут восстановлены, но не киоски, а торговые павильоны в соответствие с проектом», — рассказал начальник УЗСПТС Александр Мысик.





На месте киосков по проекту должны появиться торговые павильоны





Он отметил, что ремонтные работы должны завершиться к 20 июня 2019 года.





Киоски из перехода на Речном вокзале пропадают уже не впервые. Их демонтировали в 2011 и 2012 году. Тогда власти рассказывали, что пытаются таким образом навести порядок в подземном переходе.





Прошлым летом в части подземных переходов Новосибирска демонтировали киоски, чтобы обеспечить безопасность жителям города.