Названы 5 самых богатых депутатов Новосибирской области

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области представили сведения о доходах за 2018 год — НГС публикует информацию о пятёрке самых богатых из них.







Первое место традиционно занял Александр Манцуров — совладелец холдинга «Сибирский гигант».





Александр Манцуров по-прежнему возглавляет рейтинг самых богатых депутатов региона, хотя и заработал меньше, чем в прошлый раз





Он заработал за 2018 год почти 69 миллионов рублей, депутат также владеет земельным участком площадью 292 кв. м, квартирой площадью 154 кв. м и «иным недвижимым имуществом» площадью 129 кв. м. У него есть и вилла в Таиланде площадью 870 кв. м. У ребёнка Манцурова есть квартира в общей долевой собственности 118 кв. м и гараж. В Заксобрании Александр Манцуров входит в комитет по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям, а также в комиссию по депутатской этике.







Виктор Кушнир возглавляет компанию, которая выпускает аэрозоли и парфюмерные средства, — ему удалось заработать более 45 миллионов





На втором месте — гендиректор завода «Сибиар» Виктор Кушнир, заработавший 45,5 миллиона рублей, его супруга заработала 3 миллиона рублей. В собственности семьи Кушнир — квартира в Испании площадью 172 кв. м, а также квартира в России площадью 153 кв. м. Супруге депутата также принадлежат две квартиры в России (более 85 кв. м каждая), а самому депутату — гидроцикл. Виктор Кушнир состоит в комитете по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению, а также в комиссиях по противодействию коррупции и по наградам.







Олег Подойма занял третье место с доходом более 38 миллионов рублей





Третье место — у главы птицефабрики «Октябрьская» Олега Подоймы, он заработал 38,2 миллиона рублей, а его жена — 4,3 миллиона рублей. Подойма владеет несколькими земельными участками (более 50 гектаров) и домом площадью 156 кв. м. В Заксобрании депутат возглавляет комитет по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям.







Евгению Покровскому удалось заработать 25 миллионов рублей





На четвёртом месте — председатель комитета по строительству, ЖКХ и тарифам, глава «КПД-Газстрой» Евгений Покровский. Он заработал 25 миллионов рублей, а его супруга — 880 тысяч рублей. У них жилой дом в общей собственности размером 350 кв. м, а также несколько земельных участков, квартира 140 кв. м и автомобиль AUDI Q7.







Замыкает пятёрку Александр Кулинич с годовым заработком 21,6 миллиона рублей





Пятое место занял Александр Кулинич — руководитель нескольких компаний, в том числе ООО «Камбэк» и «Сибирского центра экспертизы и оценки соответствия», член комитета по транспортной политике и комиссии по депутатской этике. Депутат заработал 21,6 миллиона рублей, а его супруга — 9,6 миллиона рублей. В собственности Кулинича — дом площадью 355 кв. м и квартира площадью 113 кв. м, а также автомобиль Lexus.







Самой богатой женой депутата остаётся супруга депутата Юрия Шпакова Наталья. Она заработала за 2018 год более 63 миллионов рублей (а также владеет тремя «Мерседесами»), тогда как её муж заработал 9,6 миллиона.







Судя по информации о доходах, которые новосибирские депутаты публиковали в прошлом году, на этот раз им удалось заработать меньше — тогда лидер рейтинга заработал 71 миллион рублей.

