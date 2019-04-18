На Коммунистической открылся бар с 40 видами можжевеловой водки и стойкой ниже пояса
Заведение работает только по вечерам
В бизнес-центре на Коммунистической, 35 в центре Новосибирска открылся бар Hide. Заведение предлагает необычную смесь коктейлей и широкую карту джинов.
Помещение, в котором расположился бар, раньше занимал мебельный магазин — в этом здании Hide стал первым ресторанным арендатором.
Зал разделен барной стойкой на две части. С внутренней стороны стойка опущена на уровень сидящего в кресле человека, что позволяет находиться за ней в расслабленном состоянии, а не сидя на высоком табурете.
В углу «внешнего» зала сооружена сцена и оставлено достаточно свободного места для танцев.
Создатель бара Игорь Шестаков считает, что основные особенности заведения — это авторские коктейли и широкий выбор джинов (крепкий дистиллят, настоянный на можжевельнике. — Прим. ред.). Кроме того, в баре есть целый раздел китайских чаёв, для любителей которых даже выделен отдельный уголок.
Коктейли в заведении стоят в среднем 350–400 рублей, чай — от 260 рублей за чайник. В меню — 12 блюд (закуски, паста, бургер и др.) от 290 до 420 рублей за порцию.
Hide — уже третий бар на этом отрезке улицы Коммунистической. Здесь работают Pardon my French и Manchester, а также рестораны «Мамин Сибиряк» и «Шанхай». В начале апреля неподалёку — на Красном проспекте — открылась кофейня «Хюгге».
Стас Соколов
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