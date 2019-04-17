Полиция объявила награду для очевидцев жестокого убийства у Дома молодёжи

В ночь на 14 апреля в Первомайском районе жестоко убили женщину

Полиция обещает вознаграждение тем, кто предоставит достоверную информацию об убийстве

Полиция просит откликнуться очевидцев убийства, случившегося в ночь с 13 на 14 апреля на улице Эйхе в Первомайском районе Новосибирска.





Напомним, что труп 55-летней женщины нашли недалеко от районного Дома молодёжи, где работают десятки детских кружков.







«Предварительно установлено, что убийство было совершено 14 апреля около 3:00. В момент совершения преступления женщина была одета в белую куртку, черные джинсы, темные ботинки», — сообщили в пресс-службе ведомства.





Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном убийце либо владеет информацией об обстоятельствах преступления, просят обратиться в полицию по телефонам: 232–18–05, 232–18–40, 8 923-197-70-09, 8 913-480-75-55.





За предоставление достоверной информации, которая поможет раскрытию преступления, в полиции обещают вознаграждение. Его размер ведомство пока не раскрывает.





«В зависимости от того, какая будет предоставлена информация: качественная или нет», — сообщили в Главном управлении МВД России по Новосибирской области.



