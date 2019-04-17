Полиция объявила награду для очевидцев жестокого убийства у Дома молодёжи

В ночь на 14 апреля в Первомайском районе жестоко убили женщину

Полиция обещает вознаграждение тем, кто предоставит достоверную информацию об убийстве
Полиция обещает вознаграждение тем, кто предоставит достоверную информацию об убийстве

Полиция просит откликнуться очевидцев убийства, случившегося в ночь с 13 на 14 апреля на улице Эйхе в Первомайском районе Новосибирска.


Напомним, что труп 55-летней женщины нашли недалеко от районного Дома молодёжи, где работают десятки детских кружков. 


«Предварительно установлено, что убийство было совершено 14 апреля около 3:00. В момент совершения преступления женщина была одета в белую куртку, черные джинсы, темные ботинки», — сообщили в пресс-службе ведомства. 


Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном убийце либо владеет информацией об обстоятельствах преступления, просят обратиться в полицию по телефонам: 232–18–05, 232–18–40, 8 923-197-70-09, 8 913-480-75-55.


За предоставление достоверной информации, которая поможет раскрытию преступления, в полиции обещают вознаграждение. Его размер ведомство пока не раскрывает. 


«В зависимости от того, какая будет предоставлена информация: качественная или нет», — сообщили в Главном управлении МВД России по Новосибирской области.


Возможность платить информаторам появилась у российской полиции не так давно. 27 августа вступил в силу приказ № 356 «О назначении и выплате полицией вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших». Сумма вознаграждения варьируется от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. Но платить будут только тем, кто поможет раскрыть преступление или поймать подозреваемых. 

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