Сибирячка засудила Samsung из-за дорогого телевизора, который сломался сразу после покупки

Дарии Зокировой удалось взыскать 40 тысяч за ремонт телевизора, который не проработал ни дня

Калининский суд Новосибирска встал на сторону покупательницы телевизора Samsung, который сломался после покупки, — по решению суда, принятому 17 апреля, компания должна оплатить ремонт. Сибирячка же хочет вернуть все деньги за телевизор.







Сибирячка Дария Зокирова рассказала НГС, что купила телевизор Samsung за 52 тысячи рублей ещё в начале августа 2018 года — в магазине «М.Видео» на Ипподромской. Затем она привезла его домой и начала открывать вместе с двумя знакомыми — телевизор был тяжёлый, ей понадобилась помощь.







Но при распаковке матрицу телевизора повредили, хотя действовали строго по инструкции. В итоге Зокирова даже не успела воспользоваться новой техникой.





«Мы вначале сами подали [претензию] в "М.Видео", у нас не получилось с "М.Видео" — когда получили [от них] отрицательный ответ, решили найти юриста», — отметила покупательница.





Интересы Дарии Зокировой представлял директор общественного учреждения защиты прав потребителей в Новосибирской области «Аурис» Сергей Кравченко. Он пояснил корреспонденту НГС, что в суде объяснил поломку неточной инструкцией по распаковке, которую предложил производитель.





«Телевизор Samsung диагональю больше 40 дюймов, он большой и весит примерно 15 килограммов. На коробке нарисовано, как его нужно доставать. Самое главное — на коробке нарисована схема телевизора с рамкой по краю экрана <…> Нарисовано, что человек пальцем должен надавить на эту рамку, и рамка нарисована шире большого пальца. Если мы представляем, что палец у нас примерно 1 сантиметр, то рамка больше 1 сантиметра должна быть. При этом запрещено давить на матрицу, потому что она раздавится. Если следовать строго руководству этой картинки, то ты при любых раскладах надавишь на матрицу, что, собственно, произошло, и матрица была раздавлена», — объяснил Кравченко.





По словам юриста, покупатель сам должен догадаться, как правильно достать телевизор и не повредить матрицу, — нет чётких инструкций. Дарии Зокировой не повезло, и её телевизор сломался





Юристы решили взыскать деньги (около 60 тысяч рублей — сам телевизор плюс кредит) не с отрицающего вину продавца, а с изготовителя — Samsung. Калининский районный суд рассмотрел дело о сломанном телевизоре и, как уточнили НГС в суде, частично удовлетворил требования истца.







Сергей Кравченко отметил, что по решению суда покупательнице должны возместить 41 тысячу рублей — на ремонт телевизора.





Однако, как пояснила Дария Зокирова, она бы хотела взыскать всю сумму, потраченную на телевизор, а само устройство сибирячка готова вернуть изготовителю.







«Сейчас решение суда получим официально, посмотрим, что и как, а потом дальше решим, может, будем оспаривать данное решение», — сообщила покупательница.







Сибирячка попробует оспорить решение суда — она хотела бы вернуть всю сумму, потраченную на телевизор





Корреспондент НГС отправила запрос в Samsung с просьбой прокомментировать, будет ли компания обжаловать решение суда, но ответ на момент публикации новости пока не поступил.







Сергей Кравченко добавил, что из-за того, что в инструкциях нет чётких указаний о распаковке телевизора, покупателю приходится догадываться самому, как его достать.





Поэтому матрица телевизора часто повреждается — и покупатели пытаются вернуть деньги за телевизор через суд. Однако в большинстве случаев суд не встаёт на сторону покупателя, замечает Кравченко. При покупке клиент подписывает документ, что получил товар в исправном состоянии, и суд не имеет претензий к продавцу.







«Однако никто еще не оспаривал в суде действие или бездействие самого изготовителя, не проинформировавшего потребителя о безопасном извлечении товара из упаковки либо давшего неполные и недостоверные указания, не устраняющие высокий риск повреждений при распаковке», — добавил юрист.







Ранее житель Бердска также поучаствовал в необычном судебном процессе: ему удалось взыскать более 5 миллионов рублей с завода-производителя BMW — купленный кроссовер расходовал слишком много моторного масла.

