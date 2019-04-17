Хоккейная «Сибирь» назначила нового главного тренера

Контракт заключили на два года

В «Сибирь» Заварухин переходит с должности ассистента главного тренера екатеринбургского «Автомобилиста» 
В «Сибирь» Заварухин переходит с должности ассистента главного тренера екатеринбургского «Автомобилиста» 

Попечительский совет новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» утвердил нового главного тренера команды — им стал 44-летний Николай Заварухин.


Сегодня с Заварухиным подписали контракт на два года.


«Будучи игроком, Николай Николаевич играл на позиции центрального нападающего и выступал за ЦСКА, "Ладу", "Салават Юлаев", "Ак Барс" и "Металлург" города Магнитогорск», — сообщает пресс-служба клуба. 


Заварухин является серебряным призером чемпионата Европы в составе юниорской сборной России, серебряным и бронзовым призером молодежных чемпионатов мира, обладателем кубка «Балтики», серебряным призером первенства России, лучшим бомбардиром и чемпионом России в составе команды «Салават Юлаев», бронзовым призером чемпионата КХЛ в составе магнитогорского «Металлурга».


С 2011 по 2013 годы Заварухин работал тренером МХК «Батыр» в Нефтекамске, с 2013 по 2015 годы был главным тренером молодежной команды клуба «Сибирь», в сезоне 2015/2016 — ассистентом главного тренера ХК «Нефтехимик», а с 2016 года был ассистентом главного тренера екатеринбургского «Автомобилиста».


О том, что ХК «Сибирь» распускает предыдущий тренерский штаб, стало известно в понедельник, 15 апреля. Предыдущий главный тренер Александр Андриевский пришёл в команду в сентябре 2018 года. Он сменил Владимира Юрзинова после неудовлетворительного старта команды в регулярном чемпионате КХЛ.

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