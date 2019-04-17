На Титова столкнулись три иномарки — пострадал 5-летний ребёнок
С места аварии ребёнка увезли в больницу
Сегодня, 17 апреля, на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска столкнулись три автомобиля — после ДТП в больницу был доставлен 5-летний ребёнок.
Как сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, автомобиль Opel Vectra столкнулся с Ford Fusion, который врезался в стоявший рядом Suzuki Wagon.
«Водитель 87-го года рождения двигался по улице Титова со стороны Римского-Корсакова в сторону Серафимовича. У дома
По данным Савченкова, сейчас пострадавший ребёнок находится в больнице.
По словам представителя городской ГИБДД, на месте работают экипажи дорожно-патрульной службы.
Вчера, 16 апреля, под Новосибирском по дороге к федеральной трассе в кювет вылетел «Ниссан» — водитель перевёрнутого автомобиля получил серьёзные травмы.
Анастасия Нефёдова
Фото предоставлены Владиславом Савченковым (1, 2), 2gis.ru (3)