На Титова столкнулись три иномарки — пострадал 5-летний ребёнок

С места аварии ребёнка увезли в больницу

По предварительным данным, в ДТП виноват водитель автомобиля Opel Vectra
По предварительным данным, в ДТП виноват водитель автомобиля Opel Vectra

Сегодня, 17 апреля, на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска столкнулись три автомобиля — после ДТП в больницу был доставлен 5-летний ребёнок. 


Как сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, автомобиль Opel Vectra столкнулся с Ford Fusion, который врезался в стоявший рядом Suzuki Wagon.


«Водитель 87-го года рождения двигался по улице Титова со стороны Римского-Корсакова в сторону Серафимовича. У дома № 16 по улице Титова совершил столкновение с автомобилем Ford Fusion, который стоял на светофоре. В дальнейшем Ford совершает столкновение с автомобилем Suzuki Wagon, в котором находилось двое детей 5 лет и 7 месяцев. Также мать детей обратилась в медицинское учреждение. Предварительно стало известно, что пострадал ребёнок 5 лет, он находился в <...> автокресле», — сообщил Владислав Савченков. 


В автомобиле Suzuki Wagon пострадал 5-летний ребёнок 
В автомобиле Suzuki Wagon пострадал 5-летний ребёнок 


По данным Савченкова, сейчас пострадавший ребёнок находится в больнице. 


На месте аварии образовалась пробка 
На месте аварии образовалась пробка 


По словам представителя городской ГИБДД, на месте работают экипажи дорожно-патрульной службы. 


Вчера, 16 апреля, под Новосибирском по дороге к федеральной трассе в кювет вылетел «Ниссан» — водитель перевёрнутого автомобиля получил серьёзные травмы.

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