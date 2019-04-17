Слава Степанов сделал впечатляющие фото Нью-Йорка cо 100-этажного небоскрёба

Фото сделаны год назад — сегодня автор их опубликовал





Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал впечатляющие фото вечернего Нью-Йорка — все снимки сделаны с небоскрёба Empire State Building.







По словам фотографа, он сделал эти фотографии год назад во время путешествия.





«Год назад я делал кругосветное путешествие — улетел на Запад, прилетел с Востока. Три дня я был в Нью-Йорке. <...> Это, конечно, [снято] за один день. Это очень известный небоскрёб, я поднялся туда заранее, купил билеты. Закат и вечер и караулил. Если так посмотреть, то можно увидеть, что вся смотровая забита битком, до ужаса. Но там, правда, ещё было очень холодно. Несмотря на то что на фотографии позитивное солнце, там было где-то ноль градусов или даже ниже. Это был апрель — ровно год назад», — рассказал корреспонденту НГС Слава Степанов.





Новосибирец был в Нью-Йорке уже не в первый раз. По его словам, Empire State Building — главный источник вдохновения фотографа.







«Я являюсь фанатом этого здания, скажем так, уже больше 15 лет. Дело в том, что это здание всю жизнь меня вдохновляло и вдохновляет по сей день. Каждый раз, когда я оказываюсь в Штатах, а именно в Нью Йорке, я стараюсь ещё раз подняться, посетить его. Не потому, что там какие-то виды уникальные, а чтобы прикоснуться к истории. Небоскрёб действительно легендарный, он чуть ли не полвека лидировал как самое высокое здание на планете и даже как самое высокое сооружение одно время был. И его архитектура — источник моего вдохновения. <...> Даже в квартире у меня есть макет этого здания — это моя архитектурная муза», — добавил Слава Степанов.







НГС публикует снимки из этого путешествия Славы Степанова с разрешения автора.





Ровно год назад Слава Степанов забрался на смотровую площадку Empire State Building





В этот день он решил запечатлеть закат в Нью-Йорке





Для этого фотограф провёл несколько часов на смотровой площадке





По словам Славы Степанова, смотровая площадка была забита людьми. Даже несмотря на то, что на улице было всего 0 градусов





Но результат того стоит: посмотрите, насколько прекрасен этот город с заходом солнца





Слава Степанов публикует не только фото из путешествий, но и с видами нашего города: в конце марта фотограф сделал снимки городских пробок — все фотографии сделаны с высоты.