Солдаты засыпали снегом машину новосибирца по приказу начальства

Новосибирскому блогеру солдаты засыпали снегом машину, которую он оставил на ночь возле воинской части

Солдаты, убиравшие территорию у въезда в воинскую часть, засыпали снегом машину новосибирского блогера Антона Соколова, который известен как борец с захватами городских парковок. Машину Соколов припарковал на ночь у воинской части недалеко от улицы Бориса Богаткова.





Видеоролик об этом случае опубликован на YouTube-канале «Новосибирский», который ведёт Соколов и его коллега Денис Новичков. Сама история произошла в марте 2019 года.





«Это <…> подъезд не только к [воинской] части, но и к жилым домам. <…> Я вечером там припарковался, утром пришёл. [В этом месте] оставил лишь потому, что всё вокруг было занято. Но никаких [запрещающих] знаков там нет, только блоки стоят. Там и сейчас иногда машины оставляют. <…> Я пришёл, увидел [засыпанную машину], спросил у солдат, что происходит. Солдаты сказали, что сделали это они, но все вопросы — на КПП. <…> [В тот же день] нам сказал человек, что рано утром была какая-то маленькая "Тойотка", которую засыпали прям с горкой. И утрамбовали снег ещё под машину, чтобы усложнить водителю… Это сказал человек, который вышел вместе с полковником. Мол, водитель потом 40 минут откапывался», — рассказал корреспонденту НГС Антон Соколов.







На ролике видно, как солдаты убирали снег с дороги и признались, что накидали его к машине по приказу начальства. Позже из воинской части вышли два офицера, которые объяснили, что всё сделано правильно, поскольку здесь нельзя оставлять машины. Приехавший по вызову полицейский переговорил с военными, развернулся и уехал. А Антону Соколову пришлось откапывать автомобиль самостоятельно.











Позже Соколов выяснил, что полиция по закону не могла заниматься этим случаем, а должна была передать его в военную прокуратуру. Сам блогер написал в новосибирскую военную прокуратуру заявление, на которое позже получил ответ. Копия ответа военной прокуратуры новосибирского гарнизона в распоряжении редакции НГС имеется.







«Опрошенные в ходе проведённой проверки военнослужащие из состава дежурной смены и наряда, осуществлявшего уборку прилегающей территории войсковой части, пояснили, что каких-либо противоправных действий около принадлежащего Вам автомобиля не совершали и указаний со стороны вышестоящего руководства не получали», — сообщили Соколову в военной прокуратуре.







Антон Соколов планирует написать жалобу на действие новосибирских военных в Главную военную прокуратуру и приложить к жалобе своё видео.







В начале года НГС рассказал, как Антон Соколов и Денис Новичков столкнулись с запретом парковки у Центрального суда. Парковочные места охранял судебный пристав.