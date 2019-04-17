Солдаты засыпали снегом машину новосибирца по приказу начальства

Блогер поставил на ночь машину на обочине дороги около воинской части

Новосибирскому блогеру солдаты засыпали снегом машину, которую он оставил на ночь возле воинской части
Новосибирскому блогеру солдаты засыпали снегом машину, которую он оставил на ночь возле воинской части

Солдаты, убиравшие территорию у въезда в воинскую часть, засыпали снегом машину новосибирского блогера Антона Соколова, который известен как борец с захватами городских парковок. Машину Соколов припарковал на ночь у воинской части недалеко от улицы Бориса Богаткова.


Видеоролик об этом случае опубликован на YouTube-канале «Новосибирский», который ведёт Соколов и его коллега Денис Новичков. Сама история произошла в марте 2019 года.


«Это <…> подъезд не только к [воинской] части, но и к жилым домам. <…> Я вечером там припарковался, утром пришёл. [В этом месте] оставил лишь потому, что всё вокруг было занято. Но никаких [запрещающих] знаков там нет, только блоки стоят. Там и сейчас иногда машины оставляют. <…> Я пришёл, увидел [засыпанную машину], спросил у солдат, что происходит. Солдаты сказали, что сделали это они, но все вопросы — на КПП. <…> [В тот же день] нам сказал человек, что рано утром была какая-то маленькая "Тойотка", которую засыпали прям с горкой. И утрамбовали снег ещё под машину, чтобы усложнить водителю… Это сказал человек, который вышел вместе с полковником. Мол, водитель потом 40 минут откапывался», — рассказал корреспонденту НГС Антон Соколов.


На ролике видно, как солдаты убирали снег с дороги и признались, что накидали его к машине по приказу начальства. Позже из воинской части вышли два офицера, которые объяснили, что всё сделано правильно, поскольку здесь нельзя оставлять машины. Приехавший по вызову полицейский переговорил с военными, развернулся и уехал. А Антону Соколову пришлось откапывать автомобиль самостоятельно.



Позже Соколов выяснил, что полиция по закону не могла заниматься этим случаем, а должна была передать его в военную прокуратуру. Сам блогер написал в новосибирскую военную прокуратуру заявление, на которое позже получил ответ. Копия ответа военной прокуратуры новосибирского гарнизона в распоряжении редакции НГС имеется.


«Опрошенные в ходе проведённой проверки военнослужащие из состава дежурной смены и наряда, осуществлявшего уборку прилегающей территории войсковой части, пояснили, что каких-либо противоправных действий около принадлежащего Вам автомобиля не совершали и указаний со стороны вышестоящего руководства не получали», — сообщили Соколову в военной прокуратуре.


Антон Соколов планирует написать жалобу на действие новосибирских военных в Главную военную прокуратуру и приложить к жалобе своё видео.


В начале года НГС рассказал, как Антон Соколов и Денис Новичков столкнулись с запретом парковки у Центрального суда. Парковочные места охранял судебный пристав

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