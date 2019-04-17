Без явки с повинной: беглецов с места тяжёлых ДТП будут привлекать по уголовной статье

Авария по вине пьяного водителя BMW X6 произошла в Челябинске в прошлом году: один из водителей погиб

17 апреля Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла законопроект, который приравнивает оставление места тяжёлого ДТП к пьяному вождению: по крайней мере с точки зрения уголовной ответственности. Поправки к статье 264 УК РФ предложили в прошлом году. Поводом стала серия громких дорожных происшествий, виновники которых скрывались, чтобы не попасться полиции пьяными.





Сейчас за побег с места дорожно-транспортных происшествий водителю грозит лишение прав на срок до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток. Эта мера считается достаточной в случае мелких ДТП, но зачастую не работает в серьёзных авариях.







Когда в аварии есть жертвы или тяжело травмированные люди, виновника ДТП привлекают к ответственности по статье 264 Уголовного кодекса, которая дифференцирует наказание в зависимости от того, был ли фигурант дела пьян. При этом процедуры заочного освидетельствования в России нет: даже если свидетели покажут, что скрывшийся водитель был очевидно пьян, на практике доказать опьянение можно лишь путём освидетельствования или его добровольного признания. Если протрезвевший автомобилист добровольно сдастся в полицию через сутки после аварии, он получит упомянутое лишение прав (или арест), но пойдёт по более мягкой части статьи 264 УК РФ. Например, в авариях с одним погибшим состояние опьянения увеличивает максимальный срок заключения с 5 до 7 лет, если погибших несколько — с 7 до 9 лет. Для тяжких травм срок заключения возрастает с 2 до 4 лет, что переводит преступление в другую категорию с точки зрения его тяжести.







Когда поправки вступят в силу, водитель, скрывшийся с места тяжёлой аварии, будет считаться пьяным по умолчанию — примерно такой же подход используется для тех, кто отказывается от освидетельствования.







— Ужесточение наказания за оставление места ДТП направлено на восстановление справедливости, — заявил агентству ТАСС спикер Госдумы Вячеслав Володин. — Те, кто сбежал с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди, сейчас несут меньшую ответственность, чем те, кто остался и сдал тест на алкоголь.







Одним из поводов для изменения статьи 264 УК стало дело жителя Иваново Сергея Журавлёва, который пьяным попал в ДТП, и две его пассажирки погибли. Скрывшись с места аварии, автомобилист надеялся на смягчение наказания, но его опьянение доказали косвенно — по чекам из бара и показаниям свидетелей. Этот случай вызвал большие споры, а методика оказалась трудоёмкой. После этого и ряда других похожих инцидентов власти задумались о приравнивании всех беглецов к пьяным.





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Ещё одной инициативой является приравнивание пьяных водителей к убийцам.

