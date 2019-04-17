Писатель и журналист Дмитрий Быков впал в кому

У писателя, по предварительным данным, мог произойти инсульт

Известный российский журналист, писатель и оппозиционер Дмитрий Быков находится в состоянии комы в одной из больниц Уфы. Его состояние ухудшается, сообщает Ufa1.RU со ссылкой на собственный источник. 16 апреля у Быкова была запланирована лекция, но ее отменили. За пару часов до выступления писателя госпитализировали. Его увезли на скорой прямо с трапа самолета.







— Дорогие друзья! К сожалению, в связи с плохим самочувствием Дмитрия Быкова лекция, которая должна была состояться сегодня, отменяется. Сейчас мы решаем вопрос с возвратом средств всем тем, кто купил билеты. Мы потратили много сил и средств, чтобы организовать эту встречу, но обстоятельства сильнее нас. Надеемся на понимание, — сообщили в группе события в соцсети «ВКонтакте».







На сайте лектория «Прямая речь» — проекта, с которым Быков ездит по России, значится надпись «Переносится» без указания точных дат.







По предварительной информации, у 51-летнего писателя подозрение на инсульт.

