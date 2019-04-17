«Хонда» дважды наехала на инвалида: он разбил машине стекло и ищет свидетелей ДТП

«Хонда» и «Ниссан» столкнулись на улице Бориса Богаткова недалеко от остановки «Молодёжная»

Новосибирец Александр Таранов объявил о поиске очевидцев ДТП, случившегося 23 февраля 2019 года, — на него два раза наехала «Хонда Фит» на улице Бориса Богаткова, а после стычки с водителем этой машины он разбил ей лобовое стекло.

В тот день 55-летний Таранов, бывший военный и инвалид, ехал на своём Nissan Qashqai к коллегам, чтобы поздравить их с Днём защитника Отечества. Он попытался припарковаться на Бориса Богаткова, 206 и сбавил скорость во втором ряду. После этого он почувствовал удар по машине сзади — в него въехала девушка на автомобиле «Хонда Фит».

«Задом она двигалась, руль до отказа вывернула и въехала мне своим передним бампером в заднее крыло правое», — рассказал корреспонденту НГС Таранов. Девушка назвала виноватым Александра, а он вызвал на место аварийных комиссаров и остался на месте ДТП. Девушка же, по его словам, села в свою машину, и вскоре к ней из магазина вышла подруга. После этого «Хонда» поехала. Александр Таранов говорит, что попытался преградить ей дорогу, но машина наехала на него, он отошёл назад и попросил девушку выйти. «Она второй раз поехала на меня. Первый раз, когда она наезжала, я еле устоял, чтобы назад не упасть, а второй раз я животом на капот её упал практически и по лобовому стекло ладонью раскрытой, естественно, уже на эмоциях [ударил]», — описал инцидент Александр Таранов. От удара лобовое стекло потрескалось. Водитель «Хонды» вышла — началась словесная перепалка, вспоминает Таранов. После этого он позвонил в службу «112», а девушка стала звонить знакомым. Пока на улицу Бориса Богаткова ехали автоинспекторы, к девушке приехал её знакомый, который заявил, что он из органов, и предложил Таранову заплатить за разбитое стекло «Хонды». Участник боевых действий отказался платить, заявив, что вызвал ДПС.

Автоинспекторы, прибывшие на вызов, сначала, по словам Таранова, собирались оформить наезд на пешехода, но затем отговорили его от составления протокола. Таранов утверждает, что согласился на такой вариант, потому что был уверен, что конфликт исчерпан. К тому же при разговоре с аваркомами водитель «Хонды» признала вину в ДТП (это указано в протоколе, который есть у НГС). Но когда автоинспекторы уехали, требования заплатить за стекло возобновились. Таранов снова отказался, и на этом стороны разошлись. Через три недели после случая Александр Таранов узнал от участкового полиции, что на него написали заявление о порче имущества. Через некоторое время Таранов составил встречное заявление о наезде. В прошлый понедельник, 8 апреля, Александру Таранову сообщили, что он стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества). В постановлении о возбуждении уголовного дела, копию которого он предоставил редакции НГС, отмечается, что ущерб, причинённый «Хонде», составляет 30 тысяч рублей.