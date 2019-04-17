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Происшествия

«Хонда» дважды наехала на инвалида: он разбил машине стекло и ищет свидетелей ДТП

После инцидента на Бориса Богаткова на новосибирца завели уголовное дело

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«Хонда» и «Ниссан» столкнулись на улице Бориса Богаткова недалеко от остановки «Молодёжная»

Фото: yandex.ru/maps

Новосибирец Александр Таранов объявил о поиске очевидцев ДТП, случившегося 23 февраля 2019 года, — на него два раза наехала «Хонда Фит» на улице Бориса Богаткова, а после стычки с водителем этой машины он разбил ей лобовое стекло. 

В тот день 55-летний Таранов, бывший военный и инвалид, ехал на своём Nissan Qashqai к коллегам, чтобы поздравить их с Днём защитника Отечества. Он попытался припарковаться на Бориса Богаткова, 206 и сбавил скорость во втором ряду. После этого он почувствовал удар по машине сзади — в него въехала девушка на автомобиле «Хонда Фит».

«Задом она двигалась, руль до отказа вывернула и въехала мне своим передним бампером в заднее крыло правое», — рассказал корреспонденту НГС Таранов.

Девушка назвала виноватым Александра, а он вызвал на место аварийных комиссаров и остался на месте ДТП. Девушка же, по его словам, села в свою машину, и вскоре к ней из магазина вышла подруга. После этого «Хонда» поехала.

Александр Таранов говорит, что попытался преградить ей дорогу, но машина наехала на него, он отошёл назад и попросил девушку выйти.

«Она второй раз поехала на меня. Первый раз, когда она наезжала, я еле устоял, чтобы назад не упасть, а второй раз я животом на капот её упал практически и по лобовому стекло ладонью раскрытой, естественно, уже на эмоциях [ударил]», — описал инцидент Александр Таранов.

От удара лобовое стекло потрескалось. Водитель «Хонды» вышла — началась словесная перепалка, вспоминает Таранов. После этого он позвонил в службу «112», а девушка стала звонить знакомым.

Пока на улицу Бориса Богаткова ехали автоинспекторы, к девушке приехал её знакомый, который заявил, что он из органов, и предложил Таранову заплатить за разбитое стекло «Хонды». Участник боевых действий отказался платить, заявив, что вызвал ДПС.

Автоинспекторы, прибывшие на вызов, сначала, по словам Таранова, собирались оформить наезд на пешехода, но затем отговорили его от составления протокола. Таранов утверждает, что согласился на такой вариант, потому что был уверен, что конфликт исчерпан. К тому же при разговоре с аваркомами водитель «Хонды» признала вину в ДТП (это указано в протоколе, который есть у НГС). Но когда автоинспекторы уехали, требования заплатить за стекло возобновились. Таранов снова отказался, и на этом стороны разошлись.

Через три недели после случая Александр Таранов узнал от участкового полиции, что на него написали заявление о порче имущества. Через некоторое время Таранов составил встречное заявление о наезде.

В прошлый понедельник, 8 апреля, Александру Таранову сообщили, что он стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества). В постановлении о возбуждении уголовного дела, копию которого он предоставил редакции НГС, отмечается, что ущерб, причинённый «Хонде», составляет 30 тысяч рублей.

Александр Таранов подчеркнул, что за конфликтом на улице Бориса Богаткова наблюдали около 30 человек. Среди очевидцев он запомнил девушку, которая стояла на обочине улицы и снимала происходящее на телефон. 

Пока никто из свидетелей не дал показаний по делу, и Таранов просит откликнуться тех, кто стал свидетелем событий 23 февраля, и позвонить ему по телефону +7 913-386-30-11.

Водитель «Хонды» отказалась комментировать ситуацию в разговоре с корреспондентом НГС.

Сегодня Александр Таранов подал электронное обращение в полицию, в котором попросил проверить правомерность постановления об уголовном деле. В тексте обращения он, в частности, отметил, что у него не было умысла портить имущество.

В начале апреля автоинспекторы объявляли о поиске свидетелей другого происшествия — розыск объявили после смертельной аварии на Димитровском мосту.

Елена Громкова
Скриншот yandex.ru/maps

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КОММЕНТАРИИ (42)

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учите географию
17 апр 2019 в 19:27

В 99 процентах случаев, когда начинают козырять инвалидностью или наличием детей, у самих таких "потерпевших" рыльце в пушку... Этот Таранов доверия не вызывает. Если бы он был адекватен, то что, просто так на него начала бы девушка машиной наезжать? Не поверю! Наверняка кидался на неё и угрожал. А лобовик ладонью разбить невозможно... он очень крепкий. Тут целенаправленный удар должен быть, как минимум кулаком. Так что уголовное дело не зря...

Berkov
17 апр 2019 в 19:39

Если водитель 2 раза наехал на пешехода, то, имхо, пешеход может хоть весь авто клюшкой расхерачить и получить только извинения и компенсацию за разбитую клюшку.

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elka
17 апр 2019 в 19:40

Какая стремота. Девушке и ее парню-просто позорище.Лишить прав за такое! Хорошо что пострадавший обратился в СМИ, толк будет, в этом НГС «собаку сьел» Надеюсь эта парочка предстанет перед судом! И кстати автоинспекторов проверьте на подлинность, не думаю что они «оригиналы»