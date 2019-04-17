МФЦ на площади Труда эвакуировали — из здания вывели 1000 человек

Об этом сообщили читатели НГС

Эвакуация началась в 15:00
Эвакуация началась в 15:00


Сегодня днём, 17 апреля, из здания МФЦ на площади Труда в Ленинском районе Новосибирска эвакуировали посетителей.


Эвакуация началась в 15:00. Об этом в редакцию НГС сообщили читатели.


«Да, эвакуация. К сожалению, пока нет информации, по какой причине», — подтвердили корреспонденту НГС в МФЦ.


В пресс-центре МФЦ не смогли оперативно уточнить, с чем была связана эвакуация. Как сообщила PR-директор группы компаний «Сидеко», которой принадлежит здание, Анастасия Никулина, прошедшая эвакуация была учебной.


«<...> Была проведена плановая проверка практических навыков и отработка действий персонала по эвакуации сотрудников и посетителей для повышения уровня безопасности здания и находящихся в нем людей. Собственники помещений предварительно о проводимом мероприятии не оповещались», — говорится в пресс-релизе «Сидеко».


Анастасия Никулина уточнила, что, по легенде учений, в одном из кабинетов 6-го этажа имитировали возгорание. 


«В ходе учений произошло автоматическое включение системы оповещения в полном объеме по всему административному комплексу МФЦ, при этом открылись все электромагнитные замки на путях эвакуации. 


Инженерные системы, направленные на обеспечение безопасной эвакуации, отработали в полном объёме», — пояснила Никулина, заметив, что всего из здания вывели около 1000 человек.


Схожие учения в МФЦ проводились ровно год назад — тогда из здания эвакуировали 2000 человек.

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