Полиция назвала причину эвакуации из ТЦ «Версаль»

Сегодня утром из торгового центра вывели покупателей — здание тщательно проверили

«Версаль» открыли после проверки
«Версаль» открыли после проверки

Новосибирская полиция закончила проверку торгового центра «Версаль» на площади Карла Маркса, из которого сегодня утром эвакуировали людей.


«В полицию поступало сообщение о бесхозном предмете, на место незамедлительно выезжали сотрудники полиции. Были проведены мероприятия по обследованию здания и прилегающей территории. Предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, не обнаружено», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.


В ведомстве не назвали, какой предмет стал причиной проверки.


Эвакуацию объявили сегодня утром около 10 часов — на место кроме полиции выезжали реанимация и пожарные.

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