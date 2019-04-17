Полиция назвала причину эвакуации из ТЦ «Версаль»

Сегодня утром из торгового центра вывели покупателей — здание тщательно проверили

«Версаль» открыли после проверки

Новосибирская полиция закончила проверку торгового центра «Версаль» на площади Карла Маркса, из которого сегодня утром эвакуировали людей.







«В полицию поступало сообщение о бесхозном предмете, на место незамедлительно выезжали сотрудники полиции. Были проведены мероприятия по обследованию здания и прилегающей территории. Предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, не обнаружено», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.





В ведомстве не назвали, какой предмет стал причиной проверки.





Эвакуацию объявили сегодня утром около 10 часов — на место кроме полиции выезжали реанимация и пожарные.