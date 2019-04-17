Сибирячка избила 11-летнего мальчика во дворе дома — драку сняли на видео другие дети

Отец пострадавшего заявил, что его сына схватили за шею и таскали по асфальту

На видео женщина кричит мальчику: «Спокойно встал и пошёл»

Жительница Дзержинского района Новосибирска заступилась за своего сына и избила 11-летнего мальчика на глазах других детей.





За инцидентом, случившимся накануне, 16 апреля, наблюдали дети — они сняли потасовку на видео. Запись в редакцию НГС прислал отец пострадавшего ребёнка Дмитрий Лобанов.





По словам Лобанова, его сын Ярослав заступился за девочек, которых обидел сын нападавшей.





«Вчера в районе 15 часов на улице Учительской, 1А произошёл конфликт между моим ребёнком и её (нападавшей. — Прим. ред.) ребёнком. Её ребенок приставал к девочкам, палками швырялся в них, мой за них заступился:<...> мальчик подошёл, начал пинать девчонок. Сын толкнул его один-два раза, тот побежал, <...> пожаловался матери. Мать выскочила и нанесла травмы. Мы в отдел полиции "Дзержинский" обратились, справка есть, мы будем подавать на них в суд», — рассказал корреспонденту НГС Дмитрий Лобанов.





Как рассказал отец пострадавшего, на видео попала лишь малая часть потасовки. По его словам, женщина схватила его сына за шею и тащила по асфальту





Дмитрий Лобанов предоставил в редакцию НГС справку из травмпункта, в которой указано, что его сын получил ушиб мягких тканей лица.





На теле 11-летнего Ярослава остались царапины





По словам отца пострадавшего ребёнка, он пытался поговорить с нападавшей, но женщина отказалась общаться.







«Я с работы пришёл, ребёнок мне пожаловался — я пошёл к ней разговаривать. Она через окошко сказала, что извиняться не будет. Тогда я решил придать делу огласку <...> Но всё зависит от того, что будет решать милиция, хотя бы фамилию мне сказали — я буду в суд подавать. Я её знать не знаю, первый раз её видел. У меня есть свидетельство, что её ребёнок постоянно третирует во дворе ребятишек. У меня есть комментарии мам, которые могут рассказать, что у них вся семья такая. Он поменьше, чем мой сын, но это не мешает тому, что от него страдает весь двор. Мой ребёнок спокойный, домашний, а этот, как говорят, — боевой клич "Ура!"», — добавил Лобанов.





В пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области подтвердили, что получили заявление об инциденте на Учительской — полиция уже начала проверку.





На прошлой неделе в Барабинске произошёл резонансный инцидент с избиением детей — группа подростков напала на 10-классника. Драку тоже сняли на видео. Позже стало известно, что в этот день подростки совершили как минимум, три нападения. НГС узнал, как развивался конфликт в Барабинске, и попросил клинического психолога объяснить, почему важно говорить о подростковом насилии, не списывая это на «в наше время тоже дрались».