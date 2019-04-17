Сибирячка избила 11-летнего мальчика во дворе дома — драку сняли на видео другие дети

Отец пострадавшего заявил, что его сына схватили за шею и таскали по асфальту

На видео женщина кричит мальчику: «Спокойно встал и пошёл» 
На видео женщина кричит мальчику: «Спокойно встал и пошёл» 

Жительница Дзержинского района Новосибирска заступилась за своего сына и избила 11-летнего мальчика на глазах других детей. 


За инцидентом, случившимся накануне, 16 апреля, наблюдали дети — они сняли потасовку на видео. Запись в редакцию НГС прислал отец пострадавшего ребёнка Дмитрий Лобанов. 


По словам Лобанова, его сын Ярослав заступился за девочек, которых обидел сын нападавшей. 


«Вчера в районе 15 часов на улице Учительской, 1А произошёл конфликт между моим ребёнком и её (нападавшей. — Прим. ред.) ребёнком. Её ребенок приставал к девочкам, палками швырялся в них, мой за них заступился:<...> мальчик подошёл, начал пинать девчонок. Сын толкнул его один-два раза, тот побежал, <...> пожаловался матери. Мать выскочила и нанесла травмы. Мы в отдел полиции "Дзержинский" обратились, справка есть, мы будем подавать на них в суд», — рассказал корреспонденту НГС Дмитрий Лобанов. 


Как рассказал отец пострадавшего, на видео попала лишь малая часть потасовки. По его словам, женщина схватила его сына за шею и тащила по асфальту 


Дмитрий Лобанов предоставил в редакцию НГС справку из травмпункта, в которой указано, что его сын получил ушиб мягких тканей лица. 


На теле 11-летнего Ярослава остались царапины 
На теле 11-летнего Ярослава остались царапины 


По словам отца пострадавшего ребёнка, он пытался поговорить с нападавшей, но женщина отказалась общаться.


«Я с работы пришёл, ребёнок мне пожаловался — я пошёл к ней разговаривать. Она через окошко сказала, что извиняться не будет. Тогда я решил придать делу огласку <...> Но всё зависит от того, что будет решать милиция, хотя бы фамилию мне сказали — я буду в суд подавать. Я её знать не знаю, первый раз её видел. У меня есть свидетельство, что её ребёнок постоянно третирует во дворе ребятишек. У меня есть комментарии мам, которые могут рассказать, что у них вся семья такая. Он поменьше, чем мой сын, но это не мешает тому, что от него страдает весь двор. Мой ребёнок спокойный, домашний, а этот, как говорят, — боевой клич "Ура!"», — добавил Лобанов. 


В пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области подтвердили, что получили заявление об инциденте на Учительской — полиция уже начала проверку.  


На прошлой неделе в Барабинске произошёл резонансный инцидент с избиением детей — группа подростков напала на 10-классника. Драку тоже сняли на видео. Позже стало известно, что в этот день подростки совершили как минимум, три нападения. НГС узнал, как развивался конфликт в Барабинске, и попросил клинического психолога объяснить, почему важно говорить о подростковом насилии, не списывая это на «в наше время тоже дрались».

Прочтений: 4510

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (34)34
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено