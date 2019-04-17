Два депутата устроили проверку водителям маршруток и забрали одну машину на штрафстоянку

Водители могли бы увезти депутатов в Казахстан, но оказались нелегалами

Они под видом клиентов решили воспользоваться услугами такси
Они под видом клиентов решили воспользоваться услугами такси

Днём 17 апреля двое депутатов Заксобрания Новосибирской области Валерий Ильенко и Алексей Александров устроили рейд — вместе с полицией и общественниками они искали водителей-нелегалов, которые возят пассажиров без документов и разрешений.


Одному из пойманных водителей выписали 100 тысяч рублей штрафа, а другой заявил, что посадил пассажиров в микроавтобус по просьбе знакомого и вообще не собирался везти их в Казахстан.


Ространснадзор, общественники и депутаты решили провести рейд по выявлению водителей-нелегалов после серьёзного ДТП в Подмосковье в начале апреля. Тогда микроавтобус, ехавший из Тулы в Москву, врезался в фуру, стоявшую на обочине: погибли шесть человек, ещё двое пострадали. Позднее Ространснадзор сообщил, что у водителя микроавтобуса не было документов на перевозку пассажиров, а сам он ехал по маршруту легального перевозчика.


Ространснадзор, общественники и депутаты решили провести рейд по выявлению нелегальных перевозчиков 
Ространснадзор, общественники и депутаты решили провести рейд по выявлению нелегальных перевозчиков 


Для проверки новосибирских нелегальных перевозчиков участники рейда заказали транспорт на автовокзал и станцию метро «Речной вокзал». Водитель, прибывший на автовокзал, ехал в Павлодар и просил за поездку 1,5 тысячи рублей с пассажира. У него не нашли тахографа в машине и договора фрахтования — ему выписали штраф в размере 100 тысяч, а машину забрали на штрафстоянку.



Второй водитель, которого вызвали к станции метро «Речной вокзал», допустил 4 нарушения и отделался штрафом в 4 тысячи рублей, сообщил старший государственный инспектор Ространснадзора по Новосибирской области Василий Жданов.


«Пока на данный момент у нас нарушены правила перевозки пассажиров международного сообщения. Отсутствует документация, путевые листы, договор, список пассажиров. За это будет вынесено административное наказание по статье 11.27 КоАП РФ. <...> Со стороны водителя не ведётся контроля режима труда и отдыха водителя. За это будет вынесено также административное наказание по статье 11.23 часть 3. В общей сложности штраф около 4 тысяч рублей», — рассказал Жданов.


Водитель уверял, что машина не его, а сам он просто подвозит людей до автовокзала
Водитель уверял, что машина не его, а сам он просто подвозит людей до автовокзала


Водитель второго микроавтобуса уверял, что вовсе не собирается везти людей в Казахстан, а только подбросит их до автовокзала, а там высадит и отправит на автобус. «Я понятия не имею. Марка автомобиля? Это не мой автомобиль, это знакомого машина. Он попросил меня взять людей и отвезти на автовокзал на автобус. На павлодарский автобус. [Вопрос: А ничего, что автобус ближайший на пять вечера?] Посидят со мной, для этого меня и пригласили, чтобы они не на улице сидели», — сказал он.


Депутат Валерий Ильенко заявил корреспонденту НГС, что в Новосибирской области сейчас работает около 47 тысяч нелегальных перевозчиков — в основном это частники, которые занимаются извозом без разрешений.


«Это самый худший регион в СФО. Фрахтуют транспорт, фактически являясь автобусами, которые просто садят людей и довозят их. <...> Везут людей, в том числе Казахстан и межсубъектные перевозки. 


Если разбить ситуацию на части, каждое ведомство контролирующее ссылается на свои законы и говорит: "Вот это мы можем, а это не можем". <...> Мы наведем порядок, чтобы не было нелегальных <...> поездок», — заявил Ильенко.


По словам депутата-единоросса Валерия Ильенко (на фото слева), в области работает почти 50 тысяч водителей-нелегалов 
По словам депутата-единоросса Валерия Ильенко (на фото слева), в области работает почти 50 тысяч водителей-нелегалов 


Депутат отметил, что нелегалы забирают пассажиров на нескольких крупных площадках в городе — это речной вокзал, площадь Карла Маркса, станция метро «Октябрьская» и территория рядом с бывшей барахолкой на Гусинобродском шоссе. 


Власти Новосибирской области иногда устраивают рейды на нелегальных перевозчиков и таксистов — часто попадаются только единицы нарушителей. В ноябре прошлого года министерство транспорта Новосибирской области ловило нелегальных таксистов в Центральном районе города. Без лицензии работал только один — его оштрафовали.


Нелегалы работают и в черте Новосибирска, не только на междугородных маршрутах: три микроавтобуса, курсирующих по маршруту № 12, который ходит от железнодорожного вокзала до «Чистой Слободы», удалось обнаружить перевозчикам в 2017 году.

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