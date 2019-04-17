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Хотел посмотреть ночной город: мама найденного школьника рассказала, почему он ушёл из дома

Мать ребёнка призналась, что из-за перелома вынуждена сидеть дома — сын пожалел её и ушёл гулять сам

Мальчик устал от нагрузки в школе и решил развеяться прогулкой по ночному Новосибирску, пока мама болеет
Мальчик устал от нагрузки в школе и решил развеяться прогулкой по ночному Новосибирску, пока мама болеет

Мама новосибирского школьника, которого нашли сегодня утром после ночных поисков, рассказала о том, почему её 10-летний сын ушёл из дома на «Родниках». 


По словам Марины Антроповой, её сын Алексей переживал из-за трудностей в школе и захотел развлечься прогулкой по ночному Новосибирску. 


Школьника удалось быстро найти благодаря репостам в социальных сетях, признала Антропова.


«Нам помог Instagram, многочисленные репосты — люди выкладывали информацию в "сторис" и в ленту. Позвонил мужчина, сказал, что только что видел его в Сосновом бору, он шёл в сторону "Родников". Говорит, что это точно он по вашему описанию, только весь грязный. Пока мы по пробкам добрались, он практически подошёл к 6-му микрорайону, наши друзья увидели его и забрали. С ним всё хорошо. [Говорит, что] устал от учёбы. Сейчас объясняет, что хотел посмотреть ночной город. С недавних пор я не могу сидеть и ездить — у меня сломан копчик. Видимо, решил меня пожалеть, не таскать меня по городу», — рассказала корреспонденту НГС Марина Антропова.


Сейчас с семьёй работают следователи и инспекция по делам несовершеннолетних. Школьник пропал вечером 16 апреля, около 20:00 он пошёл выносить мусор, но не вернулся домой — мама сразу начала поиски и привлекла волонтёров. Новосибирцы безуспешно искали Алексея всю ночь — утром появились сообщения, что видели похожего мальчика недалеко от автовокзала. Вскоре мама сообщила, что сын вернулся домой.

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