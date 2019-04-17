Новосибирские аптеки заработали миллиарды на больных горожанах

Местная сеть попала также в топ аптек с самым высоким средним чеком

Шесть новосибирских аптечных сетей попали в топ-200 по выручке за год

Аналитики медицинского сайта Vademecum составили рейтинг 200 российских аптечных сетей, которые больше всего заработали за год, — в списке оказались 6 новосибирских аптек.







Аналитический центр Vademecum представил рейтинг крупнейших аптечных сетей России по выручке за 2018 год вечером 16 апреля. По информации экспертов, в сравнении с 2017 годом сетей, у которых упала выручка, стало больше: 75 против 65.







«Участники ТОП-200 за [2018] год нарастили свои обороты совокупно только на 114 миллиардов рублей, достигнув суммарного объема в 810 миллиардов», — пишут авторы исследования.







Лидерами рейтинга стали три московских сети: «Ригла» (выручка с НДС за год составила более 69,4 миллиарда рублей), «Эркафарм» (59,7 миллиарда рублей) и аптечная сеть «36,6» (50,5 миллиарда рублей).







В рейтинге 200 самых крупных по выручке сетей есть и шесть новосибирских компаний: на 15-м месте расположилась «Мелодия здоровья» вместе с купленной полгода назад «Медициной для вас» (выручка с НДС за год составила 14 миллиардов рублей), на 57-м месте — «Новосибирская аптечная сеть» (выручка — 2,3 миллиарда), на 85-м месте — «Моя аптека» (1,3 миллиарда).





Во второй сотне рейтинга ещё три новосибирских сети: на 146-м месте рейтинга — «Ноль Боль» (668 миллионов рублей), на 192-м месте — «Столичный доктор» (403 миллиона), на 195-м месте — «Листик» (364 миллиона).





Отдельно авторы выделили топ-50 аптек с наивысшим средним чеком — большинство из них находятся в Москве, но на 29-е место рейтинга попала и новосибирская сеть «Листик»: там средний чек составил 509 рублей с учётом НДС.







Ранее новосибирский фармацевт Екатерина Борисова дала НГС откровенное интервью о дорогих лекарствах и о некомпетентных врачах, с которыми как-то столкнулась сама. Она также рассказала, чего смущаются мужчины в аптеках и почему отказываться от лекарств так же вредно, как и увлекаться ими.

