Ленивая пума отказалась от коробки мяса в новосибирском зоопарке

Самцу пумы Гудзону стало лень её открывать

Пума Гудзон сорвал показательные кормления
Пума Гудзон сорвал показательные кормления

Новосибирский зоопарк устроил показательные кормления диких кошек — во время него самец пумы Гудзон отказался доставать спрятанное в коробке мясо.


Кормление проходило накануне в 14:00 — его очевидцем стала сибирячка Анна Новикова. 


«Минут 15 постояли, потом пошли к Сэму — льва кормили, там минут 20 постояли. Потом я вернулась туда, потом опять к Сэму пошла», — рассказала корреспонденту НГС Анна Новикова, которая наблюдала за показательными кормлениями. Она говорит, что наблюдала по очереди за львом и пумой 40 минут, но Гудзон так и решился достать мясо из коробки.


На ролике продолжительностью около 6 минут, который сняла Новикова, пума ходит вокруг коробки и лениво пытается её перевернуть. 



Зато африканский лев Сэм с удовольствием разорвал соломенного барашка, в котором для него спрятали мясо.



На прошлой неделе НГС рассказывал о других кошках в зоопарке — у кошек Жоффруа недавно родились котята.

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