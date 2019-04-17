Ленивая пума отказалась от коробки мяса в новосибирском зоопарке

Пума Гудзон сорвал показательные кормления

Новосибирский зоопарк устроил показательные кормления диких кошек — во время него самец пумы Гудзон отказался доставать спрятанное в коробке мясо.







Кормление проходило накануне в 14:00 — его очевидцем стала сибирячка Анна Новикова.





«Минут 15 постояли, потом пошли к Сэму — льва кормили, там минут 20 постояли. Потом я вернулась туда, потом опять к Сэму пошла», — рассказала корреспонденту НГС Анна Новикова, которая наблюдала за показательными кормлениями. Она говорит, что наблюдала по очереди за львом и пумой 40 минут, но Гудзон так и решился достать мясо из коробки.





На ролике продолжительностью около 6 минут, который сняла Новикова, пума ходит вокруг коробки и лениво пытается её перевернуть.









Зато африканский лев Сэм с удовольствием разорвал соломенного барашка, в котором для него спрятали мясо.









На прошлой неделе НГС рассказывал о других кошках в зоопарке — у кошек Жоффруа недавно родились котята.