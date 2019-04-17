«Мы учимся понимать, что они хотят сказать»: тренер из Новосибирска учит карате детей-аутистов

Константин Емельянов уже добился первых успехов — его ученики завоевали медали на соревнованиях

Сейчас тренер готовит программу, чтобы спортсмены по всей России могли заниматься с особенными детьми
Сейчас тренер готовит программу, чтобы спортсмены по всей России могли заниматься с особенными детьми

Новосибирский тренер по карате с 18-летним стажем Константин Емельянов занимается обучением особенных детей с аутистическим расстройством — сейчас он готовит программу, чтобы спортсмены по всей России могли заниматься с особенными детьми.


Как сообщил корреспонденту НГС Константин Емельянов, он начал учить особенных детей 3 года назад, когда к нему в спортивный центр пришла мама с ребёнком-аутистом. 


«Она искала секцию, куда помимо плавания можно устроить ребёнка, чтобы с сыном заниматься. И пришла просто как обычный родитель, записала ребёнка, сказала, что у него есть определённая особенность — он аутист. Я взял его на работу, и оказалось, что в центре огромное количество ребятишек, которым некуда пойти и нечем заняться», — вспоминает Емельянов.


По словам тренера, так получилось, что в центре оказались дети, у которых степень поражения интеллекта была средней или сильной. 


«Они отличаются по поведению, по социальному взаимодействию, и с такими ребятишками никто не работал. Рядом с <...> [родителями детей] опасений не было, была только тревога, что получится не так хорошо, как тебе хотелось», 


— замечает Константин Емельянов, уточнив, что в работе ему помогают специалисты. 


Сейчас Емельянов обучается профессии тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре, чтобы лучше работать с особенными детьми. Основной проблемой, говорит Емельянов, у таких детей — это проблемы с концентрацией внимания. 


«У них в обычном понимании реакции, как говорят люди, неадекватные. Они не могут пожаловаться, не могут сказать. Они могут заплакать, но это не будет означать, что им больно. <...> Но они дают достаточно много других реакций поведенческих, которые нужно просто уметь замечать и интерпретировать. <...> Мы учимся просто понимать, что они хотят сказать», — замечает он.


Но, по словам тренера, он забывает о сложностях своей работы, когда наблюдает за родителями своих подопечных.


«[Они] каждый день сталкиваются с бесчисленным количеством вызовов: начиная от реакции ребёнка, заканчивая реакциями окружающих, как-то о трудности своей работы забываешь. 


Плюс если такой ребёнок пускает тебя в свой мир — это очень большая ответственность, очень большая радость. Они очень хотят дружить, <...> хотят играть, общаться. Если я могу, почему я этого не делаю? И я это делаю», 


— говорит Емельянов.


Тренеру удалось добиться первых официальных спортивных успехов — его воспитанники получили медали на прошедшем соревновании по пара-карате. В таких соревнованиях детей не ставят в спарринг, они выступают по базовой технике (отработка ударов и стоек. — Прим. ред.). 


«Спарринговую технику ставить сложно. Здесь очень трудно поставить грань, где бы это была неконтролируемая драка, а где это был бы спорт, поэтому не практикуется. <...> 


Мы получили конкретные результаты и не просто по правилам, придуманными нами, а по официальным правилам федерации карате. Мы выступали и получили медали. Это огромный наш рывок», 


— уверенно заявляет он.


Сейчас тренер при поддержке родителей готовит программу, которая позволит тренерам по всей России заниматься с особенными детьми не только карате, но и близкими видами спорта — игровыми и гимнастикой.


«Это сейчас в стадии <...> бумажного оформления. <...> Все этапы ясны. <...> Мы планируем отдать её на рецензию в педагогический университет, и тогда мы будем её публиковать, чтобы ей могли пользоваться, [будем] проводить семинары», — пообещал Емельянов.


Для новосибирских детей с аутистическим расстройством регулярно проводятся благотворительные акции. Родители таких детей рассказывали НГС, каково заботиться о ребёнке с особенностями. Некоторые мамы научились понимать их через рисунки.

Прочтений: 1351

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (23)23
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено