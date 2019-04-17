«Мы учимся понимать, что они хотят сказать»: тренер из Новосибирска учит карате детей-аутистов

Сейчас тренер готовит программу, чтобы спортсмены по всей России могли заниматься с особенными детьми

Новосибирский тренер по карате с 18-летним стажем Константин Емельянов занимается обучением особенных детей с аутистическим расстройством — сейчас он готовит программу, чтобы спортсмены по всей России могли заниматься с особенными детьми.







Как сообщил корреспонденту НГС Константин Емельянов, он начал учить особенных детей 3 года назад, когда к нему в спортивный центр пришла мама с ребёнком-аутистом.





«Она искала секцию, куда помимо плавания можно устроить ребёнка, чтобы с сыном заниматься. И пришла просто как обычный родитель, записала ребёнка, сказала, что у него есть определённая особенность — он аутист. Я взял его на работу, и оказалось, что в центре огромное количество ребятишек, которым некуда пойти и нечем заняться», — вспоминает Емельянов.





По словам тренера, так получилось, что в центре оказались дети, у которых степень поражения интеллекта была средней или сильной.





«Они отличаются по поведению, по социальному взаимодействию, и с такими ребятишками никто не работал. Рядом с <...> [родителями детей] опасений не было, была только тревога, что получится не так хорошо, как тебе хотелось»,





— замечает Константин Емельянов, уточнив, что в работе ему помогают специалисты.





Сейчас Емельянов обучается профессии тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре, чтобы лучше работать с особенными детьми. Основной проблемой, говорит Емельянов, у таких детей — это проблемы с концентрацией внимания.





«У них в обычном понимании реакции, как говорят люди, неадекватные. Они не могут пожаловаться, не могут сказать. Они могут заплакать, но это не будет означать, что им больно. <...> Но они дают достаточно много других реакций поведенческих, которые нужно просто уметь замечать и интерпретировать. <...> Мы учимся просто понимать, что они хотят сказать», — замечает он.





Но, по словам тренера, он забывает о сложностях своей работы, когда наблюдает за родителями своих подопечных.





«[Они] каждый день сталкиваются с бесчисленным количеством вызовов: начиная от реакции ребёнка, заканчивая реакциями окружающих, как-то о трудности своей работы забываешь.





Плюс если такой ребёнок пускает тебя в свой мир — это очень большая ответственность, очень большая радость. Они очень хотят дружить, <...> хотят играть, общаться. Если я могу, почему я этого не делаю? И я это делаю»,





— говорит Емельянов.





Тренеру удалось добиться первых официальных спортивных успехов — его воспитанники получили медали на прошедшем соревновании по пара-карате. В таких соревнованиях детей не ставят в спарринг, они выступают по базовой технике (отработка ударов и стоек. — Прим. ред.).





«Спарринговую технику ставить сложно. Здесь очень трудно поставить грань, где бы это была неконтролируемая драка, а где это был бы спорт, поэтому не практикуется. <...>





Мы получили конкретные результаты и не просто по правилам, придуманными нами, а по официальным правилам федерации карате. Мы выступали и получили медали. Это огромный наш рывок»,





— уверенно заявляет он.





Сейчас тренер при поддержке родителей готовит программу, которая позволит тренерам по всей России заниматься с особенными детьми не только карате, но и близкими видами спорта — игровыми и гимнастикой.





«Это сейчас в стадии <...> бумажного оформления. <...> Все этапы ясны. <...> Мы планируем отдать её на рецензию в педагогический университет, и тогда мы будем её публиковать, чтобы ей могли пользоваться, [будем] проводить семинары», — пообещал Емельянов.





Для новосибирских детей с аутистическим расстройством регулярно проводятся благотворительные акции. Родители таких детей рассказывали НГС, каково заботиться о ребёнке с особенностями. Некоторые мамы научились понимать их через рисунки.